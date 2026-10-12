Ofertarán más de 300 vacantes para mujeres en Feria del Empleo de Torreón

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Torreón
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    Ofertarán más de 300 vacantes para mujeres en Feria del Empleo de Torreón
    La feria ofrecerá más de 300 vacantes de distintos sectores el 16 de octubre, en el Instituto Municipal de la Mujer de Torreón. SANDRA GÓMEZ

Las asistentes podrán encontrar opciones laborales en áreas administrativas, industriales, comerciales y de servicios, así como en puestos especializados

TORREÓN, COAH.- Con una oferta superior a las 300 vacantes y la participación de más de 10 empresas e instituciones, el próximo viernes 16 de octubre se llevará a cabo en Torreón la Feria del Empleo para las Mujeres 2026, una jornada que busca ampliar las oportunidades de contratación y facilitar la incorporación femenina al mercado laboral formal.

El evento se desarrollará de 09:00 a 14:00 horas en las instalaciones del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), donde las asistentes podrán establecer contacto directo con representantes de empresas que requieren personal en diferentes áreas productivas y de servicios.

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La convocatoria está dirigida a mujeres con distintos niveles de preparación académica y experiencia laboral, aunque también contempla oportunidades de inclusión para personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Amira Darwich García, directora general del Instituto Municipal de la Mujer, informó que esta iniciativa responde a la necesidad de generar mayores alternativas de empleo y fortalecer la independencia económica de las mujeres, mediante la coordinación entre organismos empresariales, instituciones públicas y el sector privado.

Entre las vacantes disponibles destacan puestos de auxiliar administrativo, asistente de compras, auxiliar contable, analista de impuestos, asesor comercial, recepcionista bilingüe, personal de recursos humanos, coordinación de ventas y atención telefónica.

También habrá oportunidades en el sector industrial y de servicios para operadoras de producción, responsables de líneas de fabricación, diseñadoras patronistas, operadoras de torno CNC, choferes, supervisoras de obra, cajeras, personal de limpieza, meseros y ayudantes de cocina, entre otras actividades.

En esta edición participarán organismos y empresas como CANACO, CANACINTRA, CANIRAC, FINLAG, Grupo LALA, el Clúster Industrial de Confeccionistas de Ropa, Hotel Crowne Plaza, CIMACO, DISCALSE, ICATEC, Grupo Surman, VALPAR y Cultural Care Au Pair.

A estas opciones se sumarán las bolsas de trabajo del Servicio Nacional de Empleo y del Municipio de Torreón, con el propósito de ampliar las posibilidades de colocación y acercar a las solicitantes distintas alternativas de contratación.

Darwich García destacó que la colaboración con el sector empresarial resulta fundamental para abrir espacios laborales que permitan a las mujeres desarrollar sus capacidades, mejorar sus ingresos y fortalecer su participación en la economía regional.

Asimismo, señaló que este tipo de encuentros contribuye a reducir las barreras de acceso al empleo, al concentrar en un mismo espacio diversas opciones de trabajo y facilitar el acercamiento entre las aspirantes y los empleadores.

Con esta jornada, el Instituto Municipal de la Mujer busca impulsar la inclusión laboral, la igualdad de oportunidades y el desarrollo profesional de las participantes, además de favorecer mejores condiciones económicas para sus familias.

Durante la presentación de la feria también estuvieron presentes Guillermo Covarrubias Castro, coordinador del Servicio Nacional de Empleo en la Región Laguna, y José Sánchez Aguilar, coordinador operativo de Mejora Coahuila en Torreón.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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