Detectan enfermedad de manos, pies y boca en niños de Parras

Se caracteriza por la aparición de pequeñas ampollas que brotan en distintas partes del cuerpo de los menores.

Este virus se ha presentado en niños de hasta 12 años y también es conocido como enfermedad de manos, pies y boca, en Parras de la Fuente.

El profesor Manuel López, director de Servicios Regionales en Parras, agregó que desde hace poco más de 15 días ha estado apareciendo esta enfermedad, por lo que recomendó a los padres de familia que, si sospechan de alguna anomalía en el cuerpo de los niños, no los envíen a clases.

Por su parte, el director del Centro de Salud, el doctor Jesús de la Garza, comentó que no se les ha dado a conocer oficialmente por parte de los maestros la presencia de casos, por lo que no han acudido a fumigar ni a realizar un cerco sanitario en las escuelas.

Además, se trata de una infección viral altamente contagiosa que causa fiebre, dolor de garganta y, sobre todo, ampollas dolorosas en pies, manos y boca.

Este virus afecta principalmente a niños de entre 4 y 12 años; sin embargo, en ocasiones también puede presentarse en adultos, con síntomas más severos.

Se espera que se tomen medidas para evitar más contagios entre los estudiantes, ya que el virus puede permanecer en superficies que han sido tocadas por personas infectadas.