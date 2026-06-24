$!Ciudades esponja, una alternativa para que Saltillo capte el agua de lluvia

El caos vial y las inundaciones que afectan de manera recurrente a Saltillo no son consecuencia de la falta de grandes presas, sino de la ausencia de una adecuada planeación urbana y de estrategias de largo plazo, aseguró la científica y especialista en temas hídricos, Rosario Sánchez. Aunque la cuenca del Río Bravo está sujeta a regulaciones derivadas de tratados internacionales y la construcción de presas de captación requiere la autorización de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la legislación vigente no prohíbe el aprovechamiento del agua de lluvia.

Sánchez explicó que la reforma a la Ley Nacional de Aguas impulsa estrategias y mecanismos de captación pluvial para prevenir desastres urbanos. “Más áreas verdes y menos concreto”, resumió la especialista. Señaló que una de las soluciones más importantes para reducir el impacto de las lluvias sobre la infraestructura y la economía local es la implementación del modelo de ciudades esponja. Para ello, estimó que Saltillo necesitaría, al menos, duplicar sus áreas verdes, ya que estas funcionan como sistemas naturales de infiltración que favorecen la recarga de los acuíferos y disminuyen los escurrimientos superficiales.

Otra de las alternativas técnicas son las presas de contención o “rompepicos”. “A diferencia de las presas de captación, estas sí están permitidas y su función es disminuir la velocidad del flujo del agua sin comprometer los escurrimientos aguas abajo”, explicó.

Asimismo, consideró indispensable que los nuevos fraccionamientos y desarrollos inmobiliarios incorporen sistemas de captación de agua de lluvia, una práctica que, dijo, debió implementarse desde hace décadas. También propuso el uso de pavimentos permeables. “Son más costosos, pero permiten la recarga de los acuíferos y reducen el uso de concreto, material que acelera el escurrimiento del agua y agrava las inundaciones debido a la topografía de la ciudad”, señaló.

UN PROBLEMA DE GESTIÓN, NO DE INVERSIÓN La especialista subrayó que el costo no representa el principal obstáculo para implementar estas soluciones, ya que muchas de las tecnologías disponibles son accesibles. A su juicio, el verdadero desafío radica en la falta de planeación, gestión y voluntad política.

“No es un problema de falta de presas; es un problema de planeación urbana que no está mitigando ni aprovechando el agua de lluvia”, afirmó. Añadió que las inundaciones no solo dañan la infraestructura vial, sino que también generan pérdidas económicas al dificultar que miles de personas lleguen a sus centros de trabajo. Finalmente, señaló que la normativa vigente otorga a las autoridades locales la responsabilidad de implementar estas estrategias de mitigación, por lo que avanzar hacia una ciudad más resiliente dependerá de una gestión hídrica integral y de la protección de las zonas de recarga de los acuíferos.

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