Líder de CATEM niega vínculo con presunto delincuente detenido

TORREÓN, COAH.- El dirigente nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Pedro Haces Barba, se deslindó por completo de Edgar “N”, alias “El Limones”, luego de que este fuera detenido por autoridades federales por su presunta participación en delitos de extorsión y narcotráfico.

En un comunicado emitido este martes, Haces Barba afirmó no tener relación alguna con el individuo, identificado por fuerzas federales como supuesto operador de una célula del crimen organizado.

TE PUEDE INTERESAR: Cae en Durango Édgar ‘N’, ‘Limones’, y sacude la región Laguna con despliegue de fuerzas federales (video)

}Subrayó que ni él ni el sindicato tienen vínculo alguno con personas involucradas en actividades ilícitas.

El Secretario General del CATEM insistió en que la organización mantiene un compromiso absoluto con la legalidad y el estado de derecho.

“Rechazo enérgicamente cualquier insinuación o intento de manchar nuestra imagen asociándonos con personas involucradas en actividades delictivas”, externó.

Y POR QUÉ LA DECLARACIÓN

El deslinde ocurre tras diversas menciones en medios de comunicación donde el nombre de Haces ha sido relacionado con el empresario Armando Nassael Cobian, quien también ha negado vínculos con grupos criminales.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha presentado cargos o señalamientos formales contra el líder sindical o el empresario en relación con el caso de “El Limones”.