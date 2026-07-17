Detención de Ernesto Ruffo es ‘justicia selectiva’: Jaime Martínez Veloz

El político, activista y escritor mexicano Jaime Martínez Veloz fijó su postura sobre la reciente detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, la cual calificó como un ejemplo de “justicia selectiva”. El también excandidato al Congreso de Coahuila criticó, a través de un texto compartido con VANGUARDIA, el operativo implementado para detener al exmandatario estatal, investigado por su presunta participación en el delito de huachicol fiscal.

“Ayer, sin previo aviso y sin pudor, vimos cómo se llevaban detenido al exgobernador Ernesto Ruffo Appel. No hubo contexto, no hubo explicación; sólo la escena: hombres armados, cámaras encendidas y el viejo ritual del poder cuando quiere demostrar que todavía sabe morder”, señaló el arquitecto egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC). Martínez Veloz sostuvo que, pese a las diferencias ideológicas y políticas que ha mantenido públicamente con Ruffo Appel, el trato que recibió durante su detención fue desproporcionado. “Ruffo y yo hemos tenido diferencias públicas, abiertas, conocidas. No somos aliados ni compañeros de camino. Pero lo que le hicieron ayer no se le hace a nadie. No a un adversario, no a un opositor, no a un ciudadano”, afirmó el articulista de La Jornada.

La versión de Ernestina Godoy sobre el papel de Ernesto Ruffo en el delito del Huachicol Fiscal es absolutamente inverosímil y una infamia; se hace para ocultar que ese delito se comete con la protección de el propio gobierno.



Acá explico por qué lo defiendo.#BastaDeMentiras pic.twitter.com/9eivM06yEJ — Guadalupe Acosta Naranjo (@acostanaranjo) July 17, 2026

ACUSA MENSAJE PARA LA OPOSICIÓN El activista consideró que la forma en que fue detenido el exgobernador contrasta con el trato que, a su juicio, reciben los funcionarios o militantes vinculados a Morena cuando enfrentan señalamientos públicos. “Ese trato majadero, denigrante e irresponsable no es justicia: es escarmiento. Es la vieja escuela del poder que humilla primero y pregunta después. Es la autoridad convertida en espectáculo, como si la dignidad fuera un objeto que se puede arrojar al suelo para que todos lo vean romperse”, expresó.

Asimismo, el escritor coahuilense aseguró que los casos que involucran a integrantes del partido gobernante no reciben el mismo tratamiento por parte de las autoridades. “A los suyos no los tratan así. A los suyos les dan tiempo para acomodar la narrativa, les abren la puerta trasera y les permiten elegir el ángulo de la cámara. A los suyos les limpian el expediente con la misma rapidez con la que ensucian el de los otros”, sostuvo.

Martínez Veloz argumentó que la ejecución de la orden de aprehensión forma parte de una estrategia para enviar un mensaje de advertencia a los grupos políticos de oposición. ‘LA LEY COMO GARROTE’ “Por eso lo de ayer no es un hecho aislado. Es un mensaje. Es el poder diciendo: ‘A los míos los protejo; a los otros los exhibo’. Es la ley usada como garrote, no como regla”, sentenció.

Finalmente, el político afirmó que las decisiones de las autoridades privilegian el impacto político y la demostración de fuerza por encima de la aplicación imparcial de la ley. “Es la advertencia de que la justicia, en manos de quienes hoy gobiernan, dejó de ser un piso parejo y se volvió un arma selectiva. Y en Baja California, donde el viento arrastra historias que nunca terminan de apagarse, sabemos que cuando el poder empieza a humillar a un opositor es porque ya decidió que la fuerza vale más que la verdad”, concluyó.