Detención de Ernesto Ruffo es ‘justicia selectiva’: Jaime Martínez Veloz

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Coahuila
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    Detención de Ernesto Ruffo es ‘justicia selectiva’: Jaime Martínez Veloz
    El exgobernador de Baja California fue detenido el pasado jueves, al ser investigado por huachicol fiscal. Cuartoscuro

El activista y político señaló que la captura del exgobernador de Baja California representa un mensaje político y un escarmiento para la oposición

El político, activista y escritor mexicano Jaime Martínez Veloz fijó su postura sobre la reciente detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, la cual calificó como un ejemplo de “justicia selectiva”.

El también excandidato al Congreso de Coahuila criticó, a través de un texto compartido con VANGUARDIA, el operativo implementado para detener al exmandatario estatal, investigado por su presunta participación en el delito de huachicol fiscal.

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“Ayer, sin previo aviso y sin pudor, vimos cómo se llevaban detenido al exgobernador Ernesto Ruffo Appel. No hubo contexto, no hubo explicación; sólo la escena: hombres armados, cámaras encendidas y el viejo ritual del poder cuando quiere demostrar que todavía sabe morder”, señaló el arquitecto egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Martínez Veloz sostuvo que, pese a las diferencias ideológicas y políticas que ha mantenido públicamente con Ruffo Appel, el trato que recibió durante su detención fue desproporcionado.

“Ruffo y yo hemos tenido diferencias públicas, abiertas, conocidas. No somos aliados ni compañeros de camino. Pero lo que le hicieron ayer no se le hace a nadie. No a un adversario, no a un opositor, no a un ciudadano”, afirmó el articulista de La Jornada.

ACUSA MENSAJE PARA LA OPOSICIÓN

El activista consideró que la forma en que fue detenido el exgobernador contrasta con el trato que, a su juicio, reciben los funcionarios o militantes vinculados a Morena cuando enfrentan señalamientos públicos.

“Ese trato majadero, denigrante e irresponsable no es justicia: es escarmiento. Es la vieja escuela del poder que humilla primero y pregunta después. Es la autoridad convertida en espectáculo, como si la dignidad fuera un objeto que se puede arrojar al suelo para que todos lo vean romperse”, expresó.

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Asimismo, el escritor coahuilense aseguró que los casos que involucran a integrantes del partido gobernante no reciben el mismo tratamiento por parte de las autoridades.

“A los suyos no los tratan así. A los suyos les dan tiempo para acomodar la narrativa, les abren la puerta trasera y les permiten elegir el ángulo de la cámara. A los suyos les limpian el expediente con la misma rapidez con la que ensucian el de los otros”, sostuvo.

$!Para Jaime Martínez Veloz, la detención de Ruffo es un mensaje para todos, en especial para la oposición.
Para Jaime Martínez Veloz, la detención de Ruffo es un mensaje para todos, en especial para la oposición. Cuartoscuro

Martínez Veloz argumentó que la ejecución de la orden de aprehensión forma parte de una estrategia para enviar un mensaje de advertencia a los grupos políticos de oposición.

‘LA LEY COMO GARROTE’

“Por eso lo de ayer no es un hecho aislado. Es un mensaje. Es el poder diciendo: ‘A los míos los protejo; a los otros los exhibo’. Es la ley usada como garrote, no como regla”, sentenció.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asi-operaba-la-red-de-huachicol-fiscal-por-la-que-fue-detenido-el-exgobernador-ernesto-ruffo-appel-BB22236979

Finalmente, el político afirmó que las decisiones de las autoridades privilegian el impacto político y la demostración de fuerza por encima de la aplicación imparcial de la ley.

“Es la advertencia de que la justicia, en manos de quienes hoy gobiernan, dejó de ser un piso parejo y se volvió un arma selectiva. Y en Baja California, donde el viento arrastra historias que nunca terminan de apagarse, sabemos que cuando el poder empieza a humillar a un opositor es porque ya decidió que la fuerza vale más que la verdad”, concluyó.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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