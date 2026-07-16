Detienen a exgobernador de BC, Ernesto Ruffo, por contrabando de combustible; lo ligaron con megadecomiso en Saltillo y Ramos

CDMX.- Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, fue detenido en Ensenada por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, informó la Fiscalía General de la República (FGR); Ruffo fue vinculado con una empresa a la que le decomisaron 15 millones de litros de huachicol en Saltillo y Ramos Arizpe.

De acuerdo con la dependencia, la captura deriva de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible realizadas por una empresa fundada por el panista. La FGR señaló que solicitó y obtuvo la orden de aprehensión, la cual fue ejecutada la tarde de este día por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“Como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible, realizadas por una empresa fundada por un ex gobernador de Baja California, la #FGR solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando en contra de Ernesto ‘N’, la cual fue cumplimentada esta tarde en Ensenada, Baja California, por elementos de la @SSPCMexico”, detalló. Ruffo fue vinculado con las operaciones realizadas por Ingemar, la compañía señalada por mover de Estados Unidos a México 15 millones de litros de combustible, los cuales fueron asegurados en centros de almacenamiento de Ramos Arizpe y Saltillo. Este decomiso fue considerado, en su momento, como el más grande en la historia del país en contra del huachicol fiscal.