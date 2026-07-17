Citaron a Ruffo Appel a comparecer en noviembre como testigo por huachicol, tras hallazgo de Ramos Arizpe

CDMX.-En noviembre del año pasado, el ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, fue citado a comparecer, en calidad de testigo, tras el hallazgo de 33 carro-tanques en Ramos Arizpe, Coahuila, asociados a la trama de 15.4 millones de litros de hidrocarburos. Fuentes allegadas a Ruffo explicaron que éste se había deslindado del caso, aunque ofreció poner a disposición de la autoridad la información de que disponía como socio fundador de la firma Ingemar, ahora señalada por la FGR por no haber declarado un volumen aproximado de 15 millones 299 mil 830 litros de hidrocarburos.

“... le hago de su conocimiento que deberá comparecer a las 10:30 horas del 17 de noviembre de 2025, ante esta Representación Social de la Federación (...) con el objeto de que comparezca en su calidad de testigo en la carpeta de investigación al rubro citada (COAH/oooo651/2025) y se recabe su testimonio en relación con los 33 carro-tanques localizados en Ramos Arizpe, Coahuila, el 03 de junio del 2025”, reza el citatorio rubricado por un agente del Ministerio Público de la Federación.

OPERATIVO EN EL BUQUE CHALLENGE PROCYON Ruffo fue advertido de que, en caso de que no atendiera el citatorio, se le impondría una medida de apremio consistente en multa de 500 días de salario mínimo vigente. El oficio fue dirigido a Ruffo Appel en su calidad de Secretario del Consejo de Administración de la empresa Ingemar.

De acuerdo con la información que difundió anoche la Fiscal General, Ernestina Godoy, a Ingemar “se le vincula con la introducción ilegal de 15.4 millones de litros de hidrocarburos incautados el 7 de julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila, contenidos en 129 ferrotanques”. Las autoridades habían reportado que ese aseguramiento formaba parte de una red de tráfico relacionado con el operativo en el buque Challenge Procyon, en Altamira, que transportaba 10 millones de litros de combustible ilegal.