Citaron a Ruffo Appel a comparecer en noviembre como testigo por huachicol, tras hallazgo de Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Citaron a Ruffo Appel a comparecer en noviembre como testigo por huachicol, tras hallazgo de Ramos Arizpe

Fuentes allegadas a Ruffo explicaron que éste se había deslindado del caso, aunque ofreció poner a disposición de la autoridad la información de que disponía

CDMX.-En noviembre del año pasado, el ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, fue citado a comparecer, en calidad de testigo, tras el hallazgo de 33 carro-tanques en Ramos Arizpe, Coahuila, asociados a la trama de 15.4 millones de litros de hidrocarburos.

Fuentes allegadas a Ruffo explicaron que éste se había deslindado del caso, aunque ofreció poner a disposición de la autoridad la información de que disponía como socio fundador de la firma Ingemar, ahora señalada por la FGR por no haber declarado un volumen aproximado de 15 millones 299 mil 830 litros de hidrocarburos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/niega-la-sre-existencia-de-componentes-chinos-en-autos-ensamblados-DG22244241

“... le hago de su conocimiento que deberá comparecer a las 10:30 horas del 17 de noviembre de 2025, ante esta Representación Social de la Federación (...) con el objeto de que comparezca en su calidad de testigo en la carpeta de investigación al rubro citada (COAH/oooo651/2025) y se recabe su testimonio en relación con los 33 carro-tanques localizados en Ramos Arizpe, Coahuila, el 03 de junio del 2025”, reza el citatorio rubricado por un agente del Ministerio Público de la Federación.

OPERATIVO EN EL BUQUE CHALLENGE PROCYON

Ruffo fue advertido de que, en caso de que no atendiera el citatorio, se le impondría una medida de apremio consistente en multa de 500 días de salario mínimo vigente.

El oficio fue dirigido a Ruffo Appel en su calidad de Secretario del Consejo de Administración de la empresa Ingemar.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/suma-134-dias-incendio-en-pozo-de-pemex-en-veracruz-AG22245894

De acuerdo con la información que difundió anoche la Fiscal General, Ernestina Godoy, a Ingemar “se le vincula con la introducción ilegal de 15.4 millones de litros de hidrocarburos incautados el 7 de julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila, contenidos en 129 ferrotanques”.

Las autoridades habían reportado que ese aseguramiento formaba parte de una red de tráfico relacionado con el operativo en el buque Challenge Procyon, en Altamira, que transportaba 10 millones de litros de combustible ilegal.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
Exgobernadores
Huachicol

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe
Saltillo

Personajes


Ernestina Godoy
Ernesto Ruffo Appel

Organizaciones


FGR

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
‘Erupción’ de huachicol fiscal

‘Erupción’ de huachicol fiscal

true

Ulises Lara, informante de EU y ¿corrupto?
Según la FGR, la red utilizaba importaciones irregulares, agentes aduanales y empresas de transporte para ingresar y distribuir combustible en México.

Así operaba la red de huachicol fiscal por la que fue detenido el exgobernador Ernesto Ruffo Appel
Sheinbaum aseguró que las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República se desarrollan sin distinción partidista.

‘Marina tiene que explicar audios, no me he comunicado con ella’: Sheinbaum
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... Ciclón Tropical y Monzón Mexicano azotarán con lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados
El Servicio Sismológico Nacional informó que el sismo de magnitud 7.4 en Chiapas ha generado 60 réplicas y fue catalogado como un enjambre sísmico.

Enjambre sísmico: qué significa el fenómeno tras las 60 réplicas del sismo magnitud 7.4 en Chiapas
La actriz irlandesa, ganadora del Oscar y recordada por su papel de la “señora de las palomas” en ‘Mi pobre angelito 2’, dejó un importante legado en el cine.

Fallece la actriz Brenda Fricker, la ‘señora de las palomas’ en ‘Mi pobre angelito’, a los 81 años
Cruz Azul visita al Atlético de San Luis con Joao Pedro y Erik Lira como las principales armas para comenzar con triunfo el Apertura 2026.

San Luis vs Cruz Azul: ¿A qué hora juega el campeón y dónde verlo?