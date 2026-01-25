Detiene Seguridad Pública de Ramos Arizpe a presuntos responsables de violencia familiar

Coahuila
/ 25 enero 2026
    Detiene Seguridad Pública de Ramos Arizpe a presuntos responsables de violencia familiar
    Elementos de la Dirección de Seguridad Pública realizaron detenciones tras atender reportes de violencia familiar en distintas colonias de Ramos Arizpe. FOTO: CORTESÍA

Atiende Gobierno Municipal reportes de diferentes colonias de la ciudad

RAMOS ARIZPE, COAH.- Como parte de la estrategia permanente para la protección de las familias y la preservación del orden social, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través de la Dirección de Seguridad Pública, dio a conocer la detención de varias personas por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar, en hechos ocurridos en distintos puntos del municipio.

Las intervenciones se llevaron a cabo en colonias como Analco II, Parajes del Valle, Urbi Villa del Real, Parajes de los Pinos y Fidel Velázquez, luego de que elementos municipales atendieran de manera inmediata reportes ciudadanos relacionados con situaciones de riesgo al interior de los hogares.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: intento de asalto deja dos jóvenes lesionados y tres detenidos en el bulevar Venustiano Carranza

CERO TOLERANCIA A LA VIOLENCIA

De acuerdo con la autoridad municipal, las personas detenidas fueron puestas a disposición de la instancia correspondiente, conforme a los protocolos legales establecidos, con el fin de que se determine su situación jurídica y se garantice el debido proceso.

El Gobierno Municipal reiteró que se mantendrán de manera permanente los operativos de vigilancia y la capacidad de reacción inmediata para salvaguardar la integridad de las y los ramosarizpenses, bajo el principio de cero tolerancia a la violencia y el compromiso de proteger a las familias.

Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a continuar realizando reportes oportunos ante cualquier situación de violencia, al considerar que la participación social es clave para prevenir y atender este tipo de delitos.

