Cero tolerancia: el gobierno va contra la violencia en las escuelas
El Gobierno federal presentó nuevos lineamientos y una declaratoria para prevenir y erradicar la violencia contra mujeres, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo
CDMX.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presidió este martes la sesión ordinaria del Sistema Nacional para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, en la que se presentaron dos lineamientos para eliminar la violencia sexual y el maltrato en el ámbito escolar.
Durante el encuentro, realizado en instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), también se dio a conocer la Declaratoria de Cero Tolerancia a las Violencias en contra de adolescentes y jóvenes en la educación media superior, como parte de la estrategia federal para prevenir conductas violentas desde las aulas.
Rosa Icela Rodríguez señaló que el objetivo de estas acciones es construir entornos de paz y respeto en todos los espacios sociales, especialmente en los educativos. “Nuestro objetivo es que logremos perpetuar la paz en nuestras casas, en las escuelas, en la calle, en el barrio y en la colonia, sin conductas lesivas ni discriminatorias como el machismo y la misoginia”, afirmó.
La titular de la Segob subrayó que el ejercicio pleno de los derechos humanos está directamente vinculado con la posibilidad de vivir en paz, por lo que insistió en la necesidad de erradicar prácticas de violencia y discriminación desde edades tempranas.
En la sesión participó también Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, quien acompañó la presentación de los lineamientos orientados a prevenir, atender y sancionar la violencia sexual y el maltrato en los centros educativos.
Por su parte, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracíbar, informó que se mantiene un trabajo coordinado con la Secretaría de Educación Pública (SEP), al considerar que la prevención es un eje estratégico fundamental para combatir la violencia por razón de género.
Gómez Saracíbar destacó que los espacios educativos deben ser lugares de igualdad, respeto y bienestar, y no de violencia, al tiempo que recordó que la formación en valores desde las primeras etapas de la vida es clave para la transformación social.
“Los espacios educativos son fundamentales para promover la igualdad y la no violencia. Como dice nuestra presidenta, la educación es el corazón de la transformación”, concluyó la funcionaria. Con información de El Universal