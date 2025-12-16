Cero tolerancia: el gobierno va contra la violencia en las escuelas

CDMX.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presidió este martes la sesión ordinaria del Sistema Nacional para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, en la que se presentaron dos lineamientos para eliminar la violencia sexual y el maltrato en el ámbito escolar.

Durante el encuentro, realizado en instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), también se dio a conocer la Declaratoria de Cero Tolerancia a las Violencias en contra de adolescentes y jóvenes en la educación media superior, como parte de la estrategia federal para prevenir conductas violentas desde las aulas.

Rosa Icela Rodríguez señaló que el objetivo de estas acciones es construir entornos de paz y respeto en todos los espacios sociales, especialmente en los educativos. “Nuestro objetivo es que logremos perpetuar la paz en nuestras casas, en las escuelas, en la calle, en el barrio y en la colonia, sin conductas lesivas ni discriminatorias como el machismo y la misoginia”, afirmó.

La titular de la Segob subrayó que el ejercicio pleno de los derechos humanos está directamente vinculado con la posibilidad de vivir en paz, por lo que insistió en la necesidad de erradicar prácticas de violencia y discriminación desde edades tempranas.

En la sesión participó también Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, quien acompañó la presentación de los lineamientos orientados a prevenir, atender y sancionar la violencia sexual y el maltrato en los centros educativos.