Cero tolerancia: el gobierno va contra la violencia en las escuelas

Noticias
/ 16 diciembre 2025
    Cero tolerancia: el gobierno va contra la violencia en las escuelas
    Insistió en la necesidad de erradicar prácticas de violencia y discriminación desde edades tempranas. /FOTO: ESPECIAL

El Gobierno federal presentó nuevos lineamientos y una declaratoria para prevenir y erradicar la violencia contra mujeres, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo

CDMX.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presidió este martes la sesión ordinaria del Sistema Nacional para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, en la que se presentaron dos lineamientos para eliminar la violencia sexual y el maltrato en el ámbito escolar.

Durante el encuentro, realizado en instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), también se dio a conocer la Declaratoria de Cero Tolerancia a las Violencias en contra de adolescentes y jóvenes en la educación media superior, como parte de la estrategia federal para prevenir conductas violentas desde las aulas.

TE PUEDE INTERESAR: Acuerdan México y EU coordinación contra narcodrones en frontera

Rosa Icela Rodríguez señaló que el objetivo de estas acciones es construir entornos de paz y respeto en todos los espacios sociales, especialmente en los educativos. “Nuestro objetivo es que logremos perpetuar la paz en nuestras casas, en las escuelas, en la calle, en el barrio y en la colonia, sin conductas lesivas ni discriminatorias como el machismo y la misoginia”, afirmó.

La titular de la Segob subrayó que el ejercicio pleno de los derechos humanos está directamente vinculado con la posibilidad de vivir en paz, por lo que insistió en la necesidad de erradicar prácticas de violencia y discriminación desde edades tempranas.

TE PUEDE INTERESAR: Senado minimiza riesgos en revisión del T-MEC

En la sesión participó también Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, quien acompañó la presentación de los lineamientos orientados a prevenir, atender y sancionar la violencia sexual y el maltrato en los centros educativos.

Por su parte, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracíbar, informó que se mantiene un trabajo coordinado con la Secretaría de Educación Pública (SEP), al considerar que la prevención es un eje estratégico fundamental para combatir la violencia por razón de género.

TE PUEDE INTERESAR: Encuentran dispositivo a distancia causante del carro bomba de Michoacán

Gómez Saracíbar destacó que los espacios educativos deben ser lugares de igualdad, respeto y bienestar, y no de violencia, al tiempo que recordó que la formación en valores desde las primeras etapas de la vida es clave para la transformación social.

“Los espacios educativos son fundamentales para promover la igualdad y la no violencia. Como dice nuestra presidenta, la educación es el corazón de la transformación”, concluyó la funcionaria. Con información de El Universal

Temas


Violencia Contra La Mujer

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SEGOB

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La Fiscalía General del Estado continúa el análisis de pruebas periciales y videográficas para esclarecer los hechos.

Fiscalía analiza videos tras muerte del empresario Sergio Verduzco; ‘todo el inmueble tiene cámaras’, asegura delegado
Esta noche se confirmó el deceso del empresario saltillense.

Muere Sergio Verduzco Rosán, empresario de Saltillo; fue encontrado con arma de fuego
Limones agrios en Morena

Limones agrios en Morena
true

AMLO y Sheinbaum, el rey y la reina del cash
Claudia Sheinbaum, de acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio, ha delatado que existe el temor de que el escenario en Chile se pueda repetir en México y Morena pierda electoralmente ante la falta de resultados.

Delata Sheinbaum preocupación ante desgaste de la 4T, advierte Riva Palacio tras derrota de la izquierda en Chile
Desde agosto de 2025, el acta de nacimiento certificada en línea en México solo podrá obtenerse mediante Llave MX.

Acta de nacimiento certificada... cómo realizar el nuevo trámite en línea usando la Llave MX
Conoce cómo registrar tu línea telefónica en el PANAUT y vincular tu número a la CURP para evitar la suspensión del servicio en México a partir de 2026.

¿Suspenderán mi línea si no registro mi celular en 2026?... cómo vincular mi número de teléfono a mi CURP
Luis Enrique recibió el reconocimiento al mejor entrenador tras conquistar la Champions League con el PSG.

Sin premio para Javier Aguirre en The Best 2025; Luis Enrique, Dembélé y Bonmatí, los grandes ganadores