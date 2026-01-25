Saltillo: intento de asalto deja dos jóvenes lesionados y tres detenidos en el bulevar Venustiano Carranza

Dos amigos que salían de un restaurante-bar al norte de Saltillo terminaron lesionados durante un intento de asalto registrado la madrugada de este domingo, luego de que un grupo de sujetos presuntamente intentara despojarlos de sus gorras.

El incidente ocurrió alrededor de las 3:00 de la mañana sobre la calle Veracruz, en su cruce con el bulevar Venustiano Carranza, donde uno de los afectados sufrió una lesión en el cuello, situación que obligó a solicitar apoyo de las autoridades.

