Saltillo: intento de asalto deja dos jóvenes lesionados y tres detenidos en el bulevar Venustiano Carranza

Saltillo
/ 25 enero 2026
    Saltillo: intento de asalto deja dos jóvenes lesionados y tres detenidos en el bulevar Venustiano Carranza
    Elementos de la Policía Municipal acudieron al cruce de la calle Veracruz y el bulevar Venustiano Carranza, donde se reportó el intento de asalto que dejó a dos personas lesionadas durante la madrugada del domingo. FOTO: MARTÍN ROJAS

Dos jóvenes fueron atacados por un grupo de sujetos que presuntamente intentó asaltarlos al salir de un restaurante-bar durante la madrugada

Dos amigos que salían de un restaurante-bar al norte de Saltillo terminaron lesionados durante un intento de asalto registrado la madrugada de este domingo, luego de que un grupo de sujetos presuntamente intentara despojarlos de sus gorras.

El incidente ocurrió alrededor de las 3:00 de la mañana sobre la calle Veracruz, en su cruce con el bulevar Venustiano Carranza, donde uno de los afectados sufrió una lesión en el cuello, situación que obligó a solicitar apoyo de las autoridades.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Atención! Saltillo enfrentará drástico descenso de temperatura a partir del domingo a mediodía

$!Uno de los afectados sufrió una lesión en el cuello y acudió posteriormente a un nosocomio por sus propios medios.
Uno de los afectados sufrió una lesión en el cuello y acudió posteriormente a un nosocomio por sus propios medios. FOTO: MARTÍN ROJAS

Elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio y, tras recabar testimonios, lograron la detención de tres jóvenes señalados directamente como los agresores.

El afectado decidió interponer la denuncia correspondiente, por lo que los detenidos fueron trasladados a las celdas municipales.

$!Tres hombres fueron detenidos por su presunta participación en la agresión contra dos amigos que salían de un restaurante-bar.
Tres hombres fueron detenidos por su presunta participación en la agresión contra dos amigos que salían de un restaurante-bar. FOTO: MARTÍN ROJAS

Posteriormente, el lesionado se dirigió por sus propios medios a un nosocomio para recibir atención médica, siendo en las próximas horas cuando acudirá a la Dirección de Seguridad Pública para ratificar su denuncia, con el fin de que los responsables enfrenten las consecuencias legales.

