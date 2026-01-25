Saltillo: intento de asalto deja dos jóvenes lesionados y tres detenidos en el bulevar Venustiano Carranza
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Dos jóvenes fueron atacados por un grupo de sujetos que presuntamente intentó asaltarlos al salir de un restaurante-bar durante la madrugada
Dos amigos que salían de un restaurante-bar al norte de Saltillo terminaron lesionados durante un intento de asalto registrado la madrugada de este domingo, luego de que un grupo de sujetos presuntamente intentara despojarlos de sus gorras.
El incidente ocurrió alrededor de las 3:00 de la mañana sobre la calle Veracruz, en su cruce con el bulevar Venustiano Carranza, donde uno de los afectados sufrió una lesión en el cuello, situación que obligó a solicitar apoyo de las autoridades.
TE PUEDE INTERESAR: ¡Atención! Saltillo enfrentará drástico descenso de temperatura a partir del domingo a mediodía
Elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio y, tras recabar testimonios, lograron la detención de tres jóvenes señalados directamente como los agresores.
El afectado decidió interponer la denuncia correspondiente, por lo que los detenidos fueron trasladados a las celdas municipales.
Posteriormente, el lesionado se dirigió por sus propios medios a un nosocomio para recibir atención médica, siendo en las próximas horas cuando acudirá a la Dirección de Seguridad Pública para ratificar su denuncia, con el fin de que los responsables enfrenten las consecuencias legales.