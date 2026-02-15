Detienen a 29 personas en operativos coordinados en Ramos Arizpe

Coahuila
/ 15 febrero 2026
    Detienen a 29 personas en operativos coordinados en Ramos Arizpe
    Autoridades de los tres órdenes de gobierno desplegaron operativos coordinados que derivaron en 29 detenciones en Ramos Arizpe. CORTESÍA

Acciones conjuntas de los tres órdenes de gobierno refuerzan la estrategia estatal de seguridad y consolidan operativos permanentes en el municipio

RAMOS ARIZPE, COAH.- Bajo la estrategia estatal de seguridad impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el municipio de Ramos Arizpe desplegó un operativo conjunto que derivó en la detención de 29 personas por diversos delitos durante el fin de semana.

Las personas aseguradas quedaron a disposición del juez calificador y del Ministerio Público para el seguimiento legal correspondiente, como parte de las acciones orientadas a fortalecer el orden y la tranquilidad social.

$!El alcalde Tomás Gutiérrez destacó que la seguridad es prioridad permanente en coordinación con el Gobierno del Estado.
El alcalde Tomás Gutiérrez destacó que la seguridad es prioridad permanente en coordinación con el Gobierno del Estado. CORTESÍA

TE PUEDE INTERESAR: Policía Ambiental de Saltillo recibe capacitación en manejo de vida silvestre

En los operativos participaron elementos de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado, la Policía Estatal, la Agencia de Investigación Criminal y la Policía Municipal, reforzando la presencia territorial mediante una coordinación interinstitucional.

COORDINACIÓN COMO EJE DE RESULTADOS

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que la colaboración entre Federación, Estado y Municipio es la base de los resultados obtenidos en materia de seguridad.

$!Elementos de corporaciones federales, estatales y municipales reforzaron la vigilancia durante el fin de semana en distintos sectores de Ramos Arizpe.
Elementos de corporaciones federales, estatales y municipales reforzaron la vigilancia durante el fin de semana en distintos sectores de Ramos Arizpe. CORTESÍA

“Como lo hemos advertido: Con Ramos no temas, por eso trabajamos con estrategia, orden y plena coordinación. No improvisamos cuando se trata de la seguridad de nuestras familias; actuamos con firmeza y responsabilidad”, afirmó.

El edil subrayó que la política municipal se encuentra alineada con la estrategia estatal, privilegiando la prevención, la presencia operativa y la actuación inmediata ante cualquier hecho delictivo.

SEGURIDAD, PRIORIDAD PERMANENTE

Gutiérrez Merino reiteró que la seguridad continuará siendo un eje prioritario de su administración, con operativos permanentes y acciones focalizadas en puntos estratégicos del municipio.

$!Las 29 personas detenidas fueron puestas a disposición del juez calificador y del Ministerio Público para el proceso legal correspondiente.
Las 29 personas detenidas fueron puestas a disposición del juez calificador y del Ministerio Público para el proceso legal correspondiente. CORTESÍA

“Aquí no bajamos la guardia. La paz social se construye todos los días con trabajo conjunto entre Federación, Estado y Municipio”, puntualizó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de mantener un entorno de estabilidad, confianza ciudadana y condiciones propicias para el desarrollo sostenido de Ramos Arizpe.

