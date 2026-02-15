Detienen a 29 personas en operativos coordinados en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Bajo la estrategia estatal de seguridad impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el municipio de Ramos Arizpe desplegó un operativo conjunto que derivó en la detención de 29 personas por diversos delitos durante el fin de semana. Las personas aseguradas quedaron a disposición del juez calificador y del Ministerio Público para el seguimiento legal correspondiente, como parte de las acciones orientadas a fortalecer el orden y la tranquilidad social.

En los operativos participaron elementos de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado, la Policía Estatal, la Agencia de Investigación Criminal y la Policía Municipal, reforzando la presencia territorial mediante una coordinación interinstitucional. COORDINACIÓN COMO EJE DE RESULTADOS El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que la colaboración entre Federación, Estado y Municipio es la base de los resultados obtenidos en materia de seguridad.

“Como lo hemos advertido: Con Ramos no temas, por eso trabajamos con estrategia, orden y plena coordinación. No improvisamos cuando se trata de la seguridad de nuestras familias; actuamos con firmeza y responsabilidad”, afirmó. El edil subrayó que la política municipal se encuentra alineada con la estrategia estatal, privilegiando la prevención, la presencia operativa y la actuación inmediata ante cualquier hecho delictivo. SEGURIDAD, PRIORIDAD PERMANENTE Gutiérrez Merino reiteró que la seguridad continuará siendo un eje prioritario de su administración, con operativos permanentes y acciones focalizadas en puntos estratégicos del municipio.