Coahuila: Fundación Frichem rechaza acusaciones y promete responder ante la justicia por 53 perros

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    Coahuila: Fundación Frichem rechaza acusaciones y promete responder ante la justicia por 53 perros
    Rescatistas señalaron que los 53 perros encontrados deben ser considerados dentro de la investigación por las condiciones en que fueron localizados. REDES SOCIALES

Fundación Frichem rechazó acusaciones y afirmó que sus representantes responderán ante las autoridades por el caso de 53 perros localizados durante un cateo en Castaños

CASTAÑOS, COAH.- La Fundación Frichem A.C. aseguró que sus representantes no evadirán a las autoridades y que están dispuestos a responder ante la justicia por las acusaciones surgidas tras el cateo de un inmueble en Castaños, donde fueron localizados decenas de perros en condiciones que generaron preocupación entre rescatistas y organizaciones animalistas.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la asociación respondió a las exigencias de activistas que han solicitado que Liz y Guadalupe Almanza Álvarez sean presentadas ante las autoridades para esclarecer su posible responsabilidad en las condiciones en que se encontraban los animales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/dictan-prision-preventiva-a-cuidador-de-perros-rescatados-en-castanos-coahuila-animalistas-piden-justicia-CO22868138

“No nos encontramos sustraídos de la justicia. Daremos la cara”, señaló la Fundación Frichem, al sostener que sus representantes atenderán cualquier requerimiento de las autoridades y presentarán los elementos que consideren necesarios para defender su versión de los hechos.

La organización rechazó de manera tajante las acusaciones que la relacionan con delitos de secuestro y extorsión. En su posicionamiento, afirmó contar con pruebas para demostrar que dichos señalamientos son falsos y sostuvo que será ante las instancias correspondientes donde se deberán determinar las responsabilidades.

DEFIENDEN LABOR

Fundación Frichem explicó que su actividad está enfocada en el rescate y protección de animales, por lo que algunos perros pueden llegar a sus instalaciones en condiciones de salud precarias debido precisamente a las circunstancias en las que fueron encontrados antes de ser puestos bajo resguardo.

La asociación afirmó que dispone de elementos de prueba para acreditar su versión y dejó claro que pretende que la controversia sea resuelta mediante las investigaciones oficiales y no a partir de acusaciones realizadas públicamente.

“La verdad se demostrará legalmente, con pruebas y no con señalamientos”, estableció la organización en el comunicado, mediante el cual fijó su postura ante las críticas surgidas después del operativo.

En contraste, las personas que participaron en las acciones derivadas del cateo consideraron que las investigaciones no deben limitarse al hombre que se encontraba directamente a cargo de los animales al momento de la intervención.

Tuilzie Vázquez, representante de una fundación animalista y una de las rescatistas que participaron en las labores posteriores al cateo, señaló que también debe determinarse si existe alguna responsabilidad por parte de quienes encabezaban la asociación civil.

De acuerdo con la activista, al tratarse de una organización constituida formalmente y dedicada al rescate animal, sus responsables debían contar con mecanismos adecuados para garantizar la alimentación, higiene, atención veterinaria, vigilancia y seguimiento de los animales bajo su cuidado.

Las rescatistas señalaron que las condiciones en las que fueron encontrados 53 perros constituyen un elemento que debe ser analizado por las autoridades para determinar si existieron actos de maltrato o crueldad animal.

El caso permanece bajo investigación y será a partir de las diligencias de las autoridades como se deberá establecer qué ocurrió dentro del inmueble, quiénes tenían la responsabilidad sobre los animales y si existe alguna conducta que pudiera derivar en responsabilidades legales.

Mientras tanto, Fundación Frichem reiteró que no pretende evadir la justicia y que presentará las pruebas con las que busca acreditar su versión, por lo que insistió en que el esclarecimiento del caso deberá darse por la vía legal.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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