Detienen a hombre con más de tres kilos de fentanilo en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Elementos de la Policía Civil de Coahuila detuvieron a un hombre en la colonia Gobernadores, luego de sorprenderlo en posesión de nueve paquetes de presunta droga durante una revisión de tránsito.

El detenido, identificado como José “N”, de 35 años, circulaba en una camioneta Ford F-150 sin placas, lo que motivó la inspección. Al revisar el vehículo, los agentes localizaron nueve bloques envueltos en plástico transparente que contenían polvo blanco con características similares al fentanilo, con un peso total aproximado de 3.5 kilogramos.