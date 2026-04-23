Detienen a hombre con más de tres kilos de fentanilo en Piedras Negras

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Coahuila
/ 23 abril 2026
    Detienen a hombre con más de tres kilos de fentanilo en Piedras Negras
    Un perro entrenado alertó sobre la droga que se encontraba en el vehículo. CORTESÍA

La detención fue realizada por la Policía Civil de Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Elementos de la Policía Civil de Coahuila detuvieron a un hombre en la colonia Gobernadores, luego de sorprenderlo en posesión de nueve paquetes de presunta droga durante una revisión de tránsito.

El detenido, identificado como José “N”, de 35 años, circulaba en una camioneta Ford F-150 sin placas, lo que motivó la inspección. Al revisar el vehículo, los agentes localizaron nueve bloques envueltos en plástico transparente que contenían polvo blanco con características similares al fentanilo, con un peso total aproximado de 3.5 kilogramos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/decomisan-mas-de-8-mil-pastillas-de-fentanilo-en-autobus-de-pasajeros-en-monclova-ML20095328

Tras el aseguramiento, el individuo, la sustancia, el vehículo y otros objetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, en la subdelegación de Piedras Negras, donde se determinará su situación jurídica.

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Piedras Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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