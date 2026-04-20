Detienen a joven por homicidio culposo tras atropello en Parras

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Coahuila
/ 20 abril 2026
    Detienen a joven por homicidio culposo tras atropello en Parras
    Elementos de la Agencia de Investigación Criminal participaron en la detención del joven, quien quedó a disposición de las autoridades para el proceso legal correspondiente. CORTESÍA

Un joven de 20 años fue atropellado al salir de un bar y falleció en la ambulancia; una camioneta incendiada fue localizada y estaría ligada al hecho

La detención de un joven de 22 años por el delito de homicidio culposo en Parras de la Fuente está vinculada a un accidente vial ocurrido durante la madrugada, en el que un hombre perdió la vida tras ser atropellado.

De acuerdo con la información oficial, elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y agentes de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Alejandro “N”, señalado como probable responsable de los hechos.

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La investigación se originó tras el fallecimiento de un joven de 20 años, identificado como Axel, quien fue arrollado cuando intentaba cruzar la Calzada del Márquez, en la colonia Guayulera, luego de salir de un bar.

El incidente fue reportado alrededor de las 02:00 horas, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia. Al arribar al lugar, paramédicos de la Cruz Roja encontraron a la víctima tendida sobre el pavimento con lesiones de gravedad, por lo que fue trasladada de urgencia a un centro de salud.

Sin embargo, durante el trayecto en la ambulancia, el joven dejó de respirar y perdió la vida debido a la severidad de las lesiones que presentaba.

Tras el atropellamiento, el conductor involucrado se dio a la fuga, lo que activó un operativo de búsqueda por parte de las corporaciones de seguridad. Minutos más tarde, una camioneta fue localizada incendiada en una zona despoblada del ejido Parras, rumbo a la carretera a General Cepeda, la cual se presume podría estar relacionada con el hecho.

A partir de estos acontecimientos, las autoridades iniciaron las indagatorias correspondientes que permitieron establecer una línea de investigación, misma que derivó en la identificación y posterior detención del probable responsable.

La orden judicial fue ejecutada el domingo 19 de abril, cuando elementos de distintas corporaciones lograron ubicar y detener al joven, quien quedó a disposición de las autoridades competentes para definir su situación legal.

El caso continúa bajo investigación, mientras se busca esclarecer completamente las circunstancias del atropellamiento y confirmar la relación del vehículo incendiado con el hecho.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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