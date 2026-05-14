Detienen en Coahuila a presunto operador ligado a trata, narcóticos y desapariciones

Con los elementos de prueba presentados por la autoridad ministerial, un juez federal determinó vincular a proceso a Fernando “N”, señalado por su probable participación en delincuencia organizada con fines de trata de personas, actividades relacionadas con la producción y comercialización de narcóticos, así como desaparición cometida por particulares y explotación laboral forzada.

La captura en Coahuila de un presunto integrante de una red criminal en territorio coahuilense permitió a la Fiscalía General de la República avanzar en una investigación que involucra delitos de alto impacto, entre ellos explotación humana, comercio de estupefacientes y desaparición de personas.

La resolución fue obtenida a través de las indagatorias encabezadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, instancia que logró además que se impusiera prisión preventiva oficiosa y un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

LO UBICAN TRAS TRABAJO DE INTELIGENCIA

De acuerdo con las líneas de investigación, el imputado estaría relacionado con tareas de reclutamiento, adiestramiento, vigilancia, control y privación ilegal de la libertad de víctimas en el estado de Jalisco, particularmente en un predio identificado como “La Galera”, en la comunidad de La Vega.

Su localización y captura fueron resultado de operativos coordinados entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y agentes de la Agencia de Investigación Criminal, quienes identificaron un inmueble en Coahuila donde se confirmó su presencia y se ejecutó el mandamiento judicial correspondiente.

CASO FORTALECE PESQUISAS FEDERALES

Autoridades federales consideran que la detención representa un avance relevante en el esclarecimiento de hechos posiblemente vinculados con estructuras delictivas dedicadas al reclutamiento forzado, entrenamiento ilícito y desaparición de personas.

La dependencia federal reiteró que Fernando “N” mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por autoridad competente, al tiempo que refrendó su compromiso con la verdad, la justicia y la atención a víctimas.