FGR abre nueva línea de investigación por invasión de competencia federal en el caso CIA en Chihuahua

La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que abrió una nueva línea de investigación a autoridades de Chihuahua por presuntamente haber invadido la competencia federal, al perseguir delitos de delincuencia organizada y celebrar tratos con otro país, en el caso del narcolaboratorio descubierto en la Sierra del Pinal el mes pasado encabezado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) con el apoyo de cuatro agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). En una tarjeta informativa, la Fiscalía detalló que las funciones en materia de seguridad nacional son únicamente competencia del Gobierno de México y si es que ha continuado infringiéndose el diseño constitucional de atribuciones federales, por lo que a las entidades federativas les está prohibido celebrar alianzas, tratados y coaliciones con cualquier otro País. “Con el fin de determinar si con motivo del operativo realizado los días 17 y 18 de abril, la Fiscalía General del Estado, dependiente del Gobierno del Estado de Chihuahua, invadió la competencia federal y si es que ha continuado infringiéndose el diseño constitucional de atribuciones federales”, cita el comunicado de la FGR.

DELITOS EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL Ante la carpeta de investigación por la comisión de posibles delitos en materia de seguridad nacional, la FGR informó que concluyeron las entrevistas de las personas citadas; sin embargo, siete personas que no asistieron, siendo así que ya han sido convocadas para recabarles su entrevista ministerial en próximos días. “Lo que se realizará también respecto de otras personas servidoras públicas estatales que se consideran pertinentes para las líneas de investigación que se desarrollan”, detalló la FGR en su tarjeta informativa.

Dicho delito que se integra en la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, la cual concluyó con las 40 de 47 entrevistas a personal de la AEI. Las entrevistas se realizará también respecto de otras personas servidoras públicas estatales que se consideran pertinentes para las líneas de investigación que se desarrollan.

FGR AFIRMA QUE NO HUBO CADENA DE CUSTODIA EN NARCOLABORATORIO De acuerdo con la FGR, la Fiscalía del Estado de Chihuahua no realizó una cadena de custodia del lugar donde fue hallado el narcolaboratorio en la Sierra del Pinal. Destaca que elementos ministeriales federales y peritos de la AEI no recibieron el lugar con cadena de custodia, tampoco el área estaba abierta, ni los indicios como las sustancias fueron localizadas. “Los elementos ministeriales federales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal, con el apoyo de fuerzas federales, al arribar al lugar, no recibieron con cadena de custodia de parte de las autoridades locales, ni el área abierta ni los indicios ni las sustancias localizadas; tal irregularidad fue registrada dentro de la propia carpeta federal, decretándose el aseguramiento correspondiente, previa elaboración de acta circunstanciada en la que constan diversas anomalías”, se puede leer en el comunicado de la Fiscalía.

El lugar se mantiene resguardado por las fuerzas federales, aseguró, y tampoco ha sido desmantelado, debido al curso del proceso de destrucción, así como el traslado de las sustancias y objetos encontrados en el narcolaboratorio. Reiteró que la FGR “trabaja en el esclarecimiento de los hechos para dar con las personas responsables que participaron en los mismos”. Y enfatizó que la Ley General de Salud da competencia exclusiva a la Federación para investigar, perseguir y sancionar delitos, cuando existan elementos donde se presuma la participación de la delincuencia organizada. El caso tomó mayor relevancia cuando se reportó la muerte de dos agentes de la CIA en un accidente de auto, junto al director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, Pedro Román Oseguera Cervantes y el agente Manuel Genaro Méndez Montes; así como habían sido vistos previamente en la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

FISCALÍA CHIHUAHUA CONFIRMA COLABORACIÓN ENTRE LA CIA Y AEI Wendy Chávez Villanueva, titular de la Unidad Especializada, confirmó la colaboración entre agentes de la CIA y elementos de la AEI, los estadounidenses estuvieron al menos en dos ocasiones dentro de la Fiscalía de Operaciones Estrátegícas, así como que uno cargaba con un arma de fuego, mientras residía en el edificio de la oficiana de la FGE. Oseguera Cervantes no había solicitado permiso para que se realizara la operación, junto con estos dos agentes extranjeros: “De los nuevos datos de prueba incorporados a la investigación, se advierte la presencia informal de las presuntas personas extranjeras en las inmediaciones de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, cuando menos 2 fechas previas, así como horas antes de la salida del convoy, con destino al municipio de Morelos; “Estos indicios advierten que el día 16 de abril de 2026 se observa a uno de los presuntos extranjeros en el interior de las instalaciones antes mencionadas, portando un arma larga en la mano derecha y en posición vertical, sin que se aprecie ninguna disposición de uso. Sin embargo, hasta este momento no se ha corroborado su portación o uso fuera de estas instalaciones en el operativo o en otros lugares donde fueron identificadas estas personas de presunto origen extranjero”, afirmó Chávez Villanueva.

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