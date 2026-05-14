Destaca FGE uso de drones e inteligencia en captura de presunto operador criminal en Monclova

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    Destaca FGE uso de drones e inteligencia en captura de presunto operador criminal en Monclova
    La detención se realizó en la colonia Carranza, tras una investigación apoyada con vigilancia aérea y labores de inteligencia, según informó la Fiscalía Regional. ESPECIAL

Fiscalía Regional aseguró que mantienen vigilancia permanente para evitar el ingreso de integrantes de organizaciones delictivas a la Región Centro

MONCLOVA, COAH.- El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, Everardo Lazo Chapa, destacó que la captura de Juan “N”, alias “El Oso”, se concretó mediante labores de inteligencia apoyadas con drones y herramientas cibernéticas, como parte de los operativos de vigilancia que mantienen autoridades estatales en la región.

El detenido fue identificado por las autoridades como presunto operador de una organización criminal con presencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, quien presuntamente buscaba establecer actividades ilícitas en la Región Centro de Coahuila.

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Lazo Chapa informó que la detención derivó de una investigación desarrollada de manera coordinada entre la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado, luego de obtener reportes sobre la presencia del sujeto en Monclova.

“Se hicieron labores de inteligencia e investigación utilizando medios cibernéticos y apoyo de drones para poder obtener la identificación de esta persona”, detalló el funcionario.

Explicó que, una vez reunida la información necesaria, agentes lograron ubicarlo en la colonia Carranza, cerca del domicilio donde presuntamente se resguardaba.

El delegado señaló que Juan “N” será presentado ante la autoridad jurisdiccional, una vez concluido el término constitucional correspondiente, por los delitos de suministro de narcóticos y amenazas con arma blanca.

Posteriormente, autoridades ejecutaron una orden de cateo autorizada por un juez de control en un inmueble relacionado con el imputado. En el lugar localizaron dos armas de fuego y diversos equipos electrónicos, los cuales serán turnados a la Fiscalía General de la República para las investigaciones federales correspondientes.

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Lazo Chapa indicó que, aunque el detenido no era originario de la Región Centro, existían reportes de inteligencia que lo relacionaban con presuntas actividades delictivas dentro de la ciudad.

Asimismo, reconoció que existe la posibilidad de que otros integrantes criminales intenten ingresar a la región. No obstante, aseguró que las corporaciones mantienen operativos permanentes de vigilancia y prevención para evitar el establecimiento de organizaciones delictivas en Coahuila.

Recordó que hace aproximadamente tres meses también fue detenido otro presunto integrante criminal, a quien le aseguraron armas y explosivos, lo que —dijo— refleja que las corporaciones estatales y federales mantienen acciones constantes de vigilancia e inteligencia en la entidad.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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