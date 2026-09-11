Detienen en Parras a conductor tras chocar contra camioneta estacionada; presuntamente iba ebrio

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Coahuila
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    Detienen en Parras a conductor tras chocar contra camioneta estacionada; presuntamente iba ebrio
    El Toyota Yaris terminó con severos daños en la parte frontal después de impactarse contra una camioneta Jeep que se encontraba estacionada. PEDRO PESINA

El automóvil se impactó de frente contra una Jeep en una curva de la calle Bernardo Reyes; el conductor fue retenido por los afectados hasta la llegada de las autoridades

PARRAS, COAH.- Un hombre fue detenido la noche de este jueves luego de que el automóvil Toyota Yaris que conducía se impactó contra una camioneta Jeep que se encontraba estacionada frente a la deportiva del CBTA 21, en Parras de la Fuente.

El accidente fue reportado alrededor de las 22:30 horas vía telefónica a Seguridad Pública, por lo que elementos de Vialidad y Tránsito se trasladaron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido.

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De acuerdo con la información recabada, el automóvil circulaba de norte a sur por la calle Bernardo Reyes y, al llegar a una curva, el conductor perdió el control y se fue de frente contra la camioneta estacionada. Tras el impacto, ambos vehículos resultaron con daños considerables en la parte frontal.

El conductor del Yaris fue retenido por los afectados mientras llegaban las autoridades. Una vez en el sitio, los oficiales procedieron con su detención y lo trasladaron a las instalaciones de la Comandancia para continuar con el procedimiento correspondiente.

$!El conductor fue retenido por los afectados hasta la llegada de elementos de Vialidad y Tránsito, quienes posteriormente lo trasladaron a la Comandancia.
El conductor fue retenido por los afectados hasta la llegada de elementos de Vialidad y Tránsito, quienes posteriormente lo trasladaron a la Comandancia. PEDRO PESINA

Según el reporte, el hombre presentaba aliento alcohólico, por lo que este viernes sería puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica y las responsabilidades derivadas del accidente.

Además, deberá responder por los daños ocasionados a la camioneta afectada, cuyo monto tendrá que ser determinado como parte del procedimiento.

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