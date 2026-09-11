Detienen en Parras a conductor tras chocar contra camioneta estacionada; presuntamente iba ebrio

PARRAS, COAH.- Un hombre fue detenido la noche de este jueves luego de que el automóvil Toyota Yaris que conducía se impactó contra una camioneta Jeep que se encontraba estacionada frente a la deportiva del CBTA 21, en Parras de la Fuente. El accidente fue reportado alrededor de las 22:30 horas vía telefónica a Seguridad Pública, por lo que elementos de Vialidad y Tránsito se trasladaron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido.

De acuerdo con la información recabada, el automóvil circulaba de norte a sur por la calle Bernardo Reyes y, al llegar a una curva, el conductor perdió el control y se fue de frente contra la camioneta estacionada. Tras el impacto, ambos vehículos resultaron con daños considerables en la parte frontal. El conductor del Yaris fue retenido por los afectados mientras llegaban las autoridades. Una vez en el sitio, los oficiales procedieron con su detención y lo trasladaron a las instalaciones de la Comandancia para continuar con el procedimiento correspondiente.