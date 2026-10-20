Deuda de agua de México con EU roza los 300 millones de m3; resulta ‘impagable’, afirma especialista

La especialista calificó el adeudo como prácticamente impagable en las condiciones actuales, debido a una combinación de factores hidrológicos, climáticos, políticos y sociales adversos.

Al cierre del ciclo hídrico, este 24 de octubre, el déficit de agua que México mantiene con Estados Unidos bajo el Tratado de 1944 se aproxima a los 300 millones de metros cúbicos, advirtió Rosario Sánchez, directora del Foro Permanente de Aguas Binacionales.

Durante el foro Aguas Compartidas México y Estados Unidos, celebrado en Monterrey, Sánchez explicó que el compromiso establece una entrega mínima de 430 millones de metros cúbicos. Sin embargo, la acumulación del déficit del ciclo anterior, sumada a las bajas aportaciones de agua durante el periodo actual, ha colocado a México en un escenario de incumplimiento, pese a los esfuerzos del Gobierno federal por cumplir los acuerdos binacionales.

Indicó que, ante la insuficiencia de los afluentes habituales, la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) aprobó hace dos años la Minuta 331 para buscar alternativas que permitan cubrir el faltante.

Mediante este instrumento, se autorizó extraer agua de la cuenca del río San Juan, que alimenta la presa El Cuchillo y abastece a la zona metropolitana de Monterrey, así como del arroyo Álamo, para contribuir al cumplimiento de los compromisos internacionales.

Sánchez destacó que utilizar la cuenca del río San Juan para cubrir las entregas a Estados Unidos trasladó una problemática de escala internacional al ámbito local. Advirtió que esta medida incrementa la vulnerabilidad hídrica de Monterrey, una ciudad que depende en buena medida del agua almacenada en la presa El Cuchillo.

TENSIÓN CON TAMAULIPAS

A las obligaciones establecidas en el tratado internacional se suma el convenio anual de trasvase de agua hacia la presa Marte R. Gómez, en Tamaulipas.

Aunque la especialista aclaró que este acuerdo se gestiona de manera independiente a los compromisos con Estados Unidos, ambos requerimientos compiten por las mismas reservas de agua.