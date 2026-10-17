La Laguna: Preocupa bajo nivel de presas; Lázaro Cárdenas, apenas al 35.7%

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Torreón
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    La Laguna: Preocupa bajo nivel de presas; Lázaro Cárdenas, apenas al 35.7%
    Los escurrimientos registrados apenas alcanzan los 11 metros cúbicos por segundo, un volumen insuficiente para recuperar las reservas de la región. ARCHIVO

Conagua advierte que los escurrimientos siguen siendo insuficientes para recuperar las reservas de agua destinadas al campo lagunero

TORREÓN, COAH.- Las lluvias registradas en los últimos días no han logrado mejorar de manera significativa el nivel de almacenamiento de las principales presas de la Comarca Lagunera, que se mantienen por debajo de los volúmenes alcanzados el año pasado, lo que mantiene la incertidumbre sobre la disponibilidad de agua para el próximo ciclo agrícola.

El panorama es especialmente delicado en la presa Lázaro Cárdenas, conocida como El Palmito, que al viernes 16 de octubre almacenaba mil 055 millones de metros cúbicos, equivalentes al 35.70 por ciento de su capacidad máxima operativa, establecida en 2 mil 957 millones de metros cúbicos.

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Las cifras de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) muestran que el embalse presenta un nivel inferior al registrado en el mismo periodo de 2025, cuando sus reservas rondaban el 40 por ciento, un déficit que no ha podido compensarse con las precipitaciones recientes.

Juan Gabriel Riestra Beltrán, director del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte de la Conagua, reconoció que la situación genera alerta, ya que el agua almacenada en este embalse es una de las principales fuentes de abastecimiento para las actividades agrícolas de la región.

Precisó que, aunque se han presentado lluvias en distintas zonas, las aportaciones hacia las presas siguen siendo limitadas, con escurrimientos de apenas 11 metros cúbicos por segundo, un volumen insuficiente para lograr una recuperación importante.

La situación tampoco es favorable en la presa Francisco Zarco, conocida como Las Tórtolas, donde el almacenamiento alcanza los 156 millones de metros cúbicos, el 50.57 por ciento de su capacidad máxima operativa de 309 millones. Este embalse también registra niveles inferiores a los del año anterior.

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Ante este escenario, el funcionario federal señaló que todavía existe la posibilidad de que los fenómenos meteorológicos que se desarrollan en el océano Pacífico favorezcan nuevas precipitaciones y generen escurrimientos hacia las cuencas que abastecen ambos vasos.

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Entre los sistemas considerados se encuentra el huracán Trudy, que durante su evolución alcanzó la categoría 2 y posteriormente presentó cambios en su intensidad. No obstante, las lluvias registradas hasta ahora no se han traducido en un incremento considerable de las reservas.

La inquietud se concentra principalmente en el sector agrícola, debido a que miles de productores laguneros dependen de los volúmenes disponibles en ambas presas para establecer sus cultivos y desarrollar el riego durante el siguiente ciclo.

Mientras persista el déficit, la disponibilidad del recurso continuará sujeta al comportamiento de las precipitaciones y a los escurrimientos que puedan generarse en las próximas semanas. Conagua mantiene la vigilancia sobre los niveles de almacenamiento y el clima, a la espera de que nuevas aportaciones mejoren el panorama hídrico antes de que concluya la temporada.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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