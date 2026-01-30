DGETI anuncia 10 nuevas carreras técnicas en Coahuila

La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios ( DGETI) anunció la apertura de 10 nuevas carreras técnicas en los planteles que operan en Coahuila, como parte de una estrategia para atender las necesidades actuales de la industria y fortalecer la formación de técnicos especializados.

El anuncio fue realizado por María del Rosario Linares Yeverino, comisionada de la oficina estatal de la DGETI, junto con directores de distintos planteles. La funcionaria informó que actualmente los 16 centros educativos del sistema en el Estado atienden a 27 mil 500 alumnos, aunque la demanda supera la capacidad instalada en varios de ellos.

Ante este escenario, la DGETI realizará ampliaciones en el CETis 48 y el CBTis 97 en Saltillo, así como el CBTis 156 en Torreón, donde cada semestre alrededor de 600 aspirantes quedan fuera. Las obras contemplan la construcción de nuevas aulas, un laboratorio y módulos sanitarios, con el objetivo de incrementar la matrícula al menos en un 10 por ciento por plantel.

Las nuevas carreras serán semiconductores, ciberseguridad, electromovilidad, inteligencia de negocios, microelectrónica, robótica y automatización, urbanismo y desarrollo sostenible, comercio internacional y aduanas, en función de las características productivas de cada región.

El director del CETis 97, Luis Arcadio de la Peña Martínez, informó que su plantel ya implementó la carrera de semiconductores, enfocada en áreas como microchips, tarjetas electrónicas y dispositivos móviles, con el propósito de preparar a los estudiantes para tecnologías emergentes y fortalecer la cadena productiva regional.

En el CBTis 235, su directora Claudia Salinas Cabrera señaló que se optó por la carrera de ciberseguridad ante el crecimiento de los servicios digitales y la necesidad de proteger la información en entornos industriales y administrativos. En Ramos Arizpe, el CETis 60 incorporó la carrera de electromovilidad, orientada a la atención de vehículos eléctricos e híbridos, en respuesta al perfil automotriz de la zona.

Por su parte, el CETis 48 recibió la autorización para impartir la especialidad de inteligencia de negocios, enfocada en el análisis y gestión de información para la toma de decisiones empresariales.

La DGETI informó que el resto de las nuevas carreras se abrirán en planteles de la Región Laguna y en municipios como San Pedro, Francisco I. Madero, Matamoros, Nava, Acuña, Piedras Negras y Sabinas. El organismo evaluará de manera continua la pertinencia de cerrar programas que hayan quedado obsoletos y abrir nuevas opciones conforme a la demanda del mercado laboral.

Las autoridades educativas señalaron que el proceso de admisión ya se encuentra abierto en todos los planteles. Los egresados obtendrán su certificado de Bachillerato y un título técnico que les permitirá incorporarse al sector productivo o continuar estudios de nivel Superior.