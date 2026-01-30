DGETI anuncia 10 nuevas carreras técnicas en Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 30 enero 2026
    DGETI anuncia 10 nuevas carreras técnicas en Coahuila
    Los 16 centros educativos del sistema DGTI en el Estado atienden a 27 mil 500 alumnos. FOTO: CORTESÍA

En la región, los planteles ofertarán las carreras de semiconductores, ciberseguridad, electromovilidad e inteligencia de negocios, especialidades vinculadas a la industria regional y la demanda del sector productivo

La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios ( DGETI) anunció la apertura de 10 nuevas carreras técnicas en los planteles que operan en Coahuila, como parte de una estrategia para atender las necesidades actuales de la industria y fortalecer la formación de técnicos especializados.

El anuncio fue realizado por María del Rosario Linares Yeverino, comisionada de la oficina estatal de la DGETI, junto con directores de distintos planteles. La funcionaria informó que actualmente los 16 centros educativos del sistema en el Estado atienden a 27 mil 500 alumnos, aunque la demanda supera la capacidad instalada en varios de ellos.

TE PUEDE INTERESAR: Ofrece senador votos del SNTE para diputaciones de Coahuila

Ante este escenario, la DGETI realizará ampliaciones en el CETis 48 y el CBTis 97 en Saltillo, así como el CBTis 156 en Torreón, donde cada semestre alrededor de 600 aspirantes quedan fuera. Las obras contemplan la construcción de nuevas aulas, un laboratorio y módulos sanitarios, con el objetivo de incrementar la matrícula al menos en un 10 por ciento por plantel.

Las nuevas carreras serán semiconductores, ciberseguridad, electromovilidad, inteligencia de negocios, microelectrónica, robótica y automatización, urbanismo y desarrollo sostenible, comercio internacional y aduanas, en función de las características productivas de cada región.

El director del CETis 97, Luis Arcadio de la Peña Martínez, informó que su plantel ya implementó la carrera de semiconductores, enfocada en áreas como microchips, tarjetas electrónicas y dispositivos móviles, con el propósito de preparar a los estudiantes para tecnologías emergentes y fortalecer la cadena productiva regional.

En el CBTis 235, su directora Claudia Salinas Cabrera señaló que se optó por la carrera de ciberseguridad ante el crecimiento de los servicios digitales y la necesidad de proteger la información en entornos industriales y administrativos. En Ramos Arizpe, el CETis 60 incorporó la carrera de electromovilidad, orientada a la atención de vehículos eléctricos e híbridos, en respuesta al perfil automotriz de la zona.

Por su parte, el CETis 48 recibió la autorización para impartir la especialidad de inteligencia de negocios, enfocada en el análisis y gestión de información para la toma de decisiones empresariales.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: UAdeC impulsa salud mental en personas adultas mayores con taller de reflexión

La DGETI informó que el resto de las nuevas carreras se abrirán en planteles de la Región Laguna y en municipios como San Pedro, Francisco I. Madero, Matamoros, Nava, Acuña, Piedras Negras y Sabinas. El organismo evaluará de manera continua la pertinencia de cerrar programas que hayan quedado obsoletos y abrir nuevas opciones conforme a la demanda del mercado laboral.

Las autoridades educativas señalaron que el proceso de admisión ya se encuentra abierto en todos los planteles. Los egresados obtendrán su certificado de Bachillerato y un título técnico que les permitirá incorporarse al sector productivo o continuar estudios de nivel Superior.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Carreras
Educación
estudiantes

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


CETIS
CBTis

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Llevándole el ritmo

Llevándole el ritmo
true

Afloja una tuerca Trump
true

POLITICÓN: Da primer pago el Tío Richie al SAT... pero no termina su confrontación

El productor y director saltillense Pedro Torres Castilla recibió la Presea Manuel Acuña 2025 el pasado 2 de diciembre.

Fallece Pedro Torres Castilla, productor saltillense galardonado con la Presea Manuel Acuña
La creciente presión de Donald Trumps, el colapso económico y una crisis energética crítica han llevado a embajadas y empresas extranjeras a revisar planes de evacuación en Cuba.

¿Por qué las embajadas de Europa y América Latina están abandonando Cuba?... le quedan 15 días con reservas de petróleo
Entretenimiento. Teatro, exposiciones, música y televisión forman parte de los planes para disfrutar el fin de semana en la ciudad.

¿Qué hacer en Saltillo? Teatro con Ninel Conde y Yahir, jornada cultural en Radio Concierto, los Grammy y final de ‘Papás por Siempre’
El primer ministro Keir Starmer busca en Pekín oportunidades comerciales que ayuden a revitalizar una economía británica que ha permanecido estancada durante los últimos años.

No más ‘era de hielo’: el Reino Unido y China acuerdan fortalecer relaciones
Una activista sostiene un cartel en el vestíbulo de un hotel con el mensaje: “Hilton: dejen de alojar al ICE”, reflejando la toma de espacios privados para la protesta.

Los hoteles económicos se convierten en el nuevo frente de la oposición al ICE