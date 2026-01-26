Coahuila y La Laguna, entre otros, al frente del plan para que la leche de vaca recupere su lugar en la mesa

La región de La Laguna y el estado de Coahuila se posicionan como pilares fundamentales dentro de la nueva estrategia nacional que busca reactivar el consumo de leche de vaca en México. Ante el auge de alternativas vegetales, la industria lechera cierra filas para destacar el valor nutricional de su producto, apoyándose en las zonas de mayor producción del país.

Esta nueva campaña es impulsada por el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal (Conafab), presidido por José Luis Munguía. El objetivo central es recuperar la confianza y preferencia de los consumidores, subrayando las cualidades únicas de la leche de vaca en términos de calcio, calidad, sanidad e inocuidad, factores que dependen directamente de una nutrición animal adecuada. La premisa es clara: enfatizar la superioridad nutricional del lácteo real frente a las bebidas de origen vegetal.

Para lograr este repunte en el consumo, la estrategia cuenta con el respaldo total de la cadena productiva nacional. El texto base de la iniciativa identifica claramente a los motores de la producción lechera en México, señalando a Coahuila y la región de La Laguna, junto con Jalisco, Chihuahua, Guanajuato y Veracruz, como los principales estados y zonas productoras que sostendrán este esfuerzo.

PANORMA EN CIFRAS

México ostenta actualmente el undécimo lugar a nivel mundial como productor de leche, alcanzando un volumen de 13.5 millones de litros. El sector mantiene un ritmo de crecimiento anual del 2.1 por ciento.

El reto a mediano plazo para la industria nacional es incrementar la producción interna. El objetivo no es solo satisfacer la demanda de leche líquida para consumo directo, sino también cubrir las necesidades para su transformación en derivados de alta demanda como quesos, yogur y mantequilla, reduciendo así la dependencia de las importaciones de estos productos y de leche en polvo.