Día del Nutriólogo: el IMSS Coahuila así transforma la salud con alimentación personalizada

Coahuila
/ 27 enero 2026
    Día del Nutriólogo: el IMSS Coahuila así transforma la salud con alimentación personalizada
    Especialistas en nutrición del IMSS Coahuila diseñan planes alimenticios personalizados para prevenir enfermedades crónicas en las Unidades de Medicina Familiar. FOTO: IMSS
Elena Vega
por Elena Vega

El Instituto resalta la importancia de sus 125 profesionales que operan en clínicas, hospitales y guarderías

Hoy 27 de enero, en conmemoración del Día del Nutriólogo y la Nutrióloga, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila rindió un reconocimiento a la labor estratégica que realizan sus aproximadamente 125 especialistas en nutrición. Estos profesionales desempeñan un papel crítico en la recuperación y prevención de enfermedades dentro de las unidades de los tres niveles de atención y guarderías del estado.

La licenciada Gabriela Hernández Beltrán, coordinadora de Nutrición y Dietética en la entidad, explicó que la función de estos expertos va más allá de la simple elaboración de dietas. En las Unidades de Medicina Familiar (UMF), los nutricionistas reciben a pacientes derivados por médicos generales para evaluar su estado y diseñar un plan de alimentación individualizado acorde con sus patologías.

TE PUEDE INTERESAR: Arranca programa federal con trenes de pavimentación en Coahuila

Además de las consultas individuales, el personal realiza una labor educativa constante mediante:

Sesiones grupales de formación nutricional.

Estrategias de alimentación saludable.

Consejería directa en las salas de espera para fomentar hábitos preventivos.

NUTRICIÓN, UN PILAR EN LA RECUPERACIÓN

La intervención del nutriólogo se vuelve aún más especializada en los hospitales de Segundo y Tercer Nivel. En estos centros, se encargan de diseñar menús personalizados para los pacientes internados, asegurando que los alimentos sean saludables, bajos en calorías y adecuados para la condición médica de cada persona.

Este seguimiento no termina en el comedor; los especialistas monitorean la evolución del paciente durante toda su estancia hospitalaria. Asimismo, el IMSS Coahuila ofrece consultas especializadas para pacientes con cuadros complejos, tales como:

Personas en tratamiento de hemodiálisis y diálisis.

Pacientes con diagnósticos oncológicos.

Derivaciones de diversas especialidades médicas.

Hernández Beltrán enfatizó que estos servicios son gratuitos para la población asegurada y representan una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida a través de la alimentación. La institución aprovechó la efeméride para invitar a los derechohabientes a acercarse a sus clínicas y aprovechar la orientación de estos profesionales, cuyo trabajo es pieza clave en los procesos de atención diaria del Seguro Social.

