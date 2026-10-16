Diego Alejandro Lara Rodríguez encabezará el nuevo Comité Ejecutivo del SUTUAAN

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    Diego Alejandro Lara Rodríguez encabezará el nuevo Comité Ejecutivo del SUTUAAN
    La votación del SUTUAAN se realizó el 15 de octubre en el edificio de Maquinaria, en Saltillo. KATYA GONZÁLEZ

La planilla Conciencia, Unidad y Organización Sindical obtuvo 408 votos; la nueva dirigencia tomará protesta el 9 de noviembre

Diego Alejandro Lara Rodríguez encabezará el nuevo Comité Ejecutivo Central del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (SUTUAAN), luego de que su planilla Conciencia, Unidad y Organización Sindical obtuvo la mayoría de los votos en la elección del 15 de octubre.

En la jornada se registraron 848 votos emitidos, equivalentes al 90.5 por ciento del padrón de 937 afiliados. La planilla ganadora obtuvo 408 sufragios, frente a los 255 de Unión, Acción y Justicia, encabezada por Gabriel Valenzuela, y los 174 de Transparencia y Renovación Sindical, de Irvin Casillas. Además, se contabilizaron 11 votos anulados y 89 boletas invalidadas.

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La campaña de las tres planillas concluyó el 14 de octubre, un día antes de la jornada electoral. La votación se realizó en el edificio de Maquinaria, en Saltillo, de las 10:00 a las 6:00.

Los resultados se dieron a conocer una vez concluido el conteo de los votos emitidos en Saltillo y tras la llegada de la urna con los sufragios de la Unidad Laguna.

La nueva dirigencia estará integrada por Lara Rodríguez como secretario general; Alfredo Recio Leija, como secretario de Organización, y Blanca Estela Salas García, como secretaria de Trabajo y Conflictos.

Con este resultado, Lara Rodríguez relevará a Xóchitl Gaytán al frente del sindicato para el periodo 2026-2030. La toma de protesta del nuevo comité está programada para el 9 de noviembre.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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