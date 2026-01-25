DIF Coahuila impulsa desayunos calientes en escuelas con nuevo equipamiento de cocina

Este programa tiene como objetivo asegurar que las niñas y niños reciban desayunos calientes, nutritivos y balanceados, elaborados conforme a los lineamientos establecidos por la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) del Sistema Nacional DIF, lo que contribuye de manera directa a su salud, bienestar y mejor desempeño académico.

SALTILLO, COAHUILA.– Como parte de las acciones encaminadas a garantizar una alimentación adecuada para la niñez coahuilense, el DIF Coahuila llevó a cabo la entrega de equipamiento de cocina a diversos planteles educativos, en el marco del Programa de Alimentación Escolar, iniciativa impulsada desde el año pasado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, subrayó que una alimentación adecuada desde la infancia es un factor clave para el desarrollo físico y cognitivo, por lo que destacó la importancia de sumar esfuerzos con el sector educativo para fortalecer este tipo de programas.

“Una alimentación sana y nutritiva es fundamental para el desarrollo de nuestras niñas y niños. En el DIF Coahuila trabajamos todos los días para fortalecer los programas que les permitan crecer sanos, aprender mejor y construir un futuro con más oportunidades”, expresó.

Actualmente, el Programa de Alimentación Escolar beneficia a miles de estudiantes en las cinco regiones del estado. En total, 367 escuelas participan en la modalidad de desayunos calientes, mientras que 783 planteles reciben desayunos fríos, ampliando la cobertura de apoyo alimentario en zonas urbanas y rurales de Coahuila.

En esta jornada se entregó equipamiento de cocina a los planteles CAM Jean Piaget T.V.; Escuela Justo Sierra T.M.; Escuela Ford 171 “Eloy Dewey Saavedra” T.V.; Jardín de Niños General Vicente Guerrero; Jardín de Niños Zapalinamé; Jardín de Niños Ejército Mexicano y Jardín de Niños Saltillo, beneficiando de manera directa a cerca de 500 alumnas y alumnos.

De acuerdo con información del DIF Coahuila, durante 2025 se han entregado 23 equipos completos de cocina y se realizaron 142 reequipamientos en escuelas de las cinco regiones del estado. Para 2026, se tiene prevista la entrega de 28 equipos completos adicionales y 81 reequipamientos más, con lo que se busca consolidar la infraestructura destinada a la preparación de alimentos escolares.