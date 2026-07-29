DIF de Zaragoza, Coahuila, invita a misa para reconocer a los adultos mayores en su mes

ZARAGOZA, COAH.- El Sistema DIF Municipal de Zaragoza, Coahuila, dio a conocer que este sábado 1 de agosto se celebrará una misa especial para dar inicio a las actividades conmemorativas del Mes del Adulto Mayor, una fecha dedicada a reconocer la experiencia, el legado y la contribución de este sector de la población a la vida familiar y comunitaria.

La ceremonia religiosa se llevará a cabo a las 12:00 horas en la Parroquia San Fernando de Rosas, donde autoridades municipales y representantes del DIF invitaron a las familias del municipio a acompañar a las personas adultas mayores en un momento de oración, agradecimiento y reflexión.