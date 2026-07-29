DIF de Zaragoza, Coahuila, invita a misa para reconocer a los adultos mayores en su mes

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    DIF de Zaragoza, Coahuila, invita a misa para reconocer a los adultos mayores en su mes
    El oficio religioso por los adultos mayores de Zaragoza se llevará a cabo en la Parroquia San Fernando de Rosas y estará abierta a toda la ciudadanía. ARCHIVO

La celebración religiosa busca reconocer la aportación de las personas adultas mayores a las familias y al desarrollo del municipio

ZARAGOZA, COAH.- El Sistema DIF Municipal de Zaragoza, Coahuila, dio a conocer que este sábado 1 de agosto se celebrará una misa especial para dar inicio a las actividades conmemorativas del Mes del Adulto Mayor, una fecha dedicada a reconocer la experiencia, el legado y la contribución de este sector de la población a la vida familiar y comunitaria.

La ceremonia religiosa se llevará a cabo a las 12:00 horas en la Parroquia San Fernando de Rosas, donde autoridades municipales y representantes del DIF invitaron a las familias del municipio a acompañar a las personas adultas mayores en un momento de oración, agradecimiento y reflexión.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/renuevan-el-monumento-del-aguila-para-fortalecer-la-imagen-urbana-de-zaragoza-coahuila-DD22477361

De acuerdo con el DIF Municipal, la celebración tiene como propósito rendir homenaje a quienes, a lo largo de los años, han contribuido con su trabajo, experiencia y valores al desarrollo de Zaragoza, además de fortalecer los lazos familiares y promover una cultura de respeto hacia las personas mayores.

La actividad forma parte del programa organizado durante agosto, mes en el que tradicionalmente se realizan eventos recreativos, culturales, deportivos y de convivencia dirigidos a este sector de la población, con el objetivo de reconocer su importancia dentro de la sociedad.

$!El DIF Municipal de Zaragoza convocó a la población a participar en una misa especial el próximo 1 de agosto para conmemorar el Mes del Adulto Mayor.
El DIF Municipal de Zaragoza convocó a la población a participar en una misa especial el próximo 1 de agosto para conmemorar el Mes del Adulto Mayor. CORTESÍA

El Gobierno Municipal, en coordinación con el DIF Zaragoza, reiteró la invitación a toda la ciudadanía para participar en esta ceremonia, que marcará el arranque de las actividades dedicadas a los adultos mayores y buscará reunir a familias y comunidad en un mensaje de unidad, gratitud y esperanza

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Religión
adultos mayores
Celebraciones

Localizaciones


Zaragoza

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Contenedores saturados y residuos acumulados forman parte de los reportes ciudadanos sobre el servicio de recolección en Monclova.

Basura acumulada exhibe fallas en recolección de basura en Monclova
El Cabildo de Acuña aprobó por mayoría el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al segundo trimestre de 2026.

Aprueba Cabildo de Acuña, Coahuila informe financiero; aumenta ingreso por predial, pero egresos rebasan ingresos
El alcalde Miguel Ángel Riquelme consideró que Torreón y Gómez Palacio deben contar con mediciones independientes dentro de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana.

Miguel Riquelme respalda evaluación individual de Torreón y Gómez Palacio en la ENSU
Los casos más recientes de gusano barrenador en Saltillo se registraron en un gato y tres perros.

Un gato y tres lomitos dan positivo a miasis por gusano barrenador en Saltillo

Todo el peso de la ley

Todo el peso de la ley
In-KRILL-dulos

In-KRILL-dulos
true

Morena Coahuila: Diego del Bosque y Américo Villarreal, en ruta para salir en septiembre
true

POLITICÓN: Viviendas del Bienestar Coahuila, ¿por qué validó Infonavit casas con fallas estructurales?