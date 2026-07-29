DIF de Zaragoza, Coahuila, invita a misa para reconocer a los adultos mayores en su mes
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La celebración religiosa busca reconocer la aportación de las personas adultas mayores a las familias y al desarrollo del municipio
ZARAGOZA, COAH.- El Sistema DIF Municipal de Zaragoza, Coahuila, dio a conocer que este sábado 1 de agosto se celebrará una misa especial para dar inicio a las actividades conmemorativas del Mes del Adulto Mayor, una fecha dedicada a reconocer la experiencia, el legado y la contribución de este sector de la población a la vida familiar y comunitaria.
La ceremonia religiosa se llevará a cabo a las 12:00 horas en la Parroquia San Fernando de Rosas, donde autoridades municipales y representantes del DIF invitaron a las familias del municipio a acompañar a las personas adultas mayores en un momento de oración, agradecimiento y reflexión.
De acuerdo con el DIF Municipal, la celebración tiene como propósito rendir homenaje a quienes, a lo largo de los años, han contribuido con su trabajo, experiencia y valores al desarrollo de Zaragoza, además de fortalecer los lazos familiares y promover una cultura de respeto hacia las personas mayores.
La actividad forma parte del programa organizado durante agosto, mes en el que tradicionalmente se realizan eventos recreativos, culturales, deportivos y de convivencia dirigidos a este sector de la población, con el objetivo de reconocer su importancia dentro de la sociedad.
El Gobierno Municipal, en coordinación con el DIF Zaragoza, reiteró la invitación a toda la ciudadanía para participar en esta ceremonia, que marcará el arranque de las actividades dedicadas a los adultos mayores y buscará reunir a familias y comunidad en un mensaje de unidad, gratitud y esperanza