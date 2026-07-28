Renuevan el Monumento del Águila para fortalecer la imagen urbana de Zaragoza, Coahuila

Los trabajos incluyen el levantamiento de la estructura un metro adicional, la construcción de una nueva base de concreto reforzado y labores de mantenimiento que permitirán mejorar tanto la estabilidad como la visibilidad del monumento desde la carretera estatal.

ZARAGOZA, COAH.-Uno de los símbolos más representativos de Zaragoza , Coahuila, comenzó a transformarse. El Gobierno Municipal puso en marcha la rehabilitación integral del Monumento del Águila, estructura que durante décadas ha dado la bienvenida a quienes ingresan al municipio por la carretera Morelos-Zaragoza y que forma parte de la identidad de esta comunidad de la Región Norte de Coahuila.

Las maniobras requieren el uso de maquinaria especializada para desmontar parcialmente la escultura metálica y reforzar su sistema de anclaje. Posteriormente será sometida a trabajos de limpieza, reparación y aplicación de nueva pintura para devolverle su apariencia original y protegerla del desgaste provocado por las condiciones climáticas.

El Monumento del Águila se ha convertido con el paso de los años en uno de los principales puntos de referencia para habitantes y visitantes de Zaragoza. Además de identificar el acceso al municipio, representa un elemento emblemático de la imagen urbana y suele ser uno de los primeros sitios que observan quienes transitan por esta importante vía de comunicación que conecta a diversos municipios de la región norte.

La rehabilitación forma parte del programa municipal de recuperación y mejoramiento de espacios públicos, mediante el cual también se busca conservar monumentos, plazas y áreas de convivencia que forman parte del patrimonio urbano de Zaragoza.

En las imágenes de los trabajos puede observarse el retiro temporal de la escultura mediante una grúa, mientras personal especializado realiza labores de soldadura y reforzamiento de la estructura metálica antes de colocarla nuevamente sobre su nueva base.