Renuevan el Monumento del Águila para fortalecer la imagen urbana de Zaragoza, Coahuila

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    Renuevan el Monumento del Águila para fortalecer la imagen urbana de Zaragoza, Coahuila
    Personal especializado realiza maniobras para elevar un metro la estructura del Monumento del Águila, ubicado en el acceso principal a Zaragoza, Coahuila. CORTESÍA

La rehabilitación contempla una nueva base estructural, mantenimiento integral y el incremento de un metro en la altura del monumento

ZARAGOZA, COAH.-Uno de los símbolos más representativos de Zaragoza, Coahuila, comenzó a transformarse. El Gobierno Municipal puso en marcha la rehabilitación integral del Monumento del Águila, estructura que durante décadas ha dado la bienvenida a quienes ingresan al municipio por la carretera Morelos-Zaragoza y que forma parte de la identidad de esta comunidad de la Región Norte de Coahuila.

Los trabajos incluyen el levantamiento de la estructura un metro adicional, la construcción de una nueva base de concreto reforzado y labores de mantenimiento que permitirán mejorar tanto la estabilidad como la visibilidad del monumento desde la carretera estatal.

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Las maniobras requieren el uso de maquinaria especializada para desmontar parcialmente la escultura metálica y reforzar su sistema de anclaje. Posteriormente será sometida a trabajos de limpieza, reparación y aplicación de nueva pintura para devolverle su apariencia original y protegerla del desgaste provocado por las condiciones climáticas.

El Monumento del Águila se ha convertido con el paso de los años en uno de los principales puntos de referencia para habitantes y visitantes de Zaragoza. Además de identificar el acceso al municipio, representa un elemento emblemático de la imagen urbana y suele ser uno de los primeros sitios que observan quienes transitan por esta importante vía de comunicación que conecta a diversos municipios de la región norte.

La rehabilitación forma parte del programa municipal de recuperación y mejoramiento de espacios públicos, mediante el cual también se busca conservar monumentos, plazas y áreas de convivencia que forman parte del patrimonio urbano de Zaragoza.

En las imágenes de los trabajos puede observarse el retiro temporal de la escultura mediante una grúa, mientras personal especializado realiza labores de soldadura y reforzamiento de la estructura metálica antes de colocarla nuevamente sobre su nueva base.

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Con estas acciones, el Ayuntamiento busca prolongar la vida útil del monumento, mejorar su seguridad estructural y ofrecer una mejor carta de presentación a quienes visitan Zaragoza, uno de los municipios con mayor tradición e historia de la Región Norte de Coahuila.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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