Diócesis de Saltillo celebrará 135 años de historia y fe

A través de un mensaje oficial, el obispo de Saltillo, Hilario González García, convocó a sacerdotes, comunidades parroquiales y laicos a participar en esta conmemoración, recordando que la Diócesis fue erigida el 23 de junio de 1891 por el Papa León XIII mediante la bula Illud In Primis .

La Diócesis de Saltillo conmemorará en junio de 2026 el 135 aniversario de su fundación con una serie de celebraciones religiosas y actividades pastorales dirigidas a fortalecer la vida comunitaria y el sentido de Iglesia entre los fieles.

El prelado destacó que esta celebración busca reconocer la presencia de Dios en la historia de la Iglesia diocesana, además de impulsar la sinodalidad y fortalecer el trabajo pastoral en las distintas regiones de la Diócesis.

Desde su creación, la Diócesis de Saltillo ha sido guiada por siete obispos, acompañados por generaciones de sacerdotes y fieles que han contribuido al crecimiento espiritual y social de la comunidad católica en la región.

Como parte de los festejos, se realizarán dos misas de acción de gracias. La primera tendrá lugar el 22 de junio de 2026 en la parroquia Santiago Apóstol, en Monclova, donde participarán las vicarías foráneas Nuestra Señora de Guadalupe y Sagrada Familia.

La segunda celebración eucarística se llevará a cabo el 23 de junio de 2026 en la parroquia del Sagrario de la Catedral, en Saltillo, con la participación de las vicarías urbanas Santo Cristo de la Capilla, San Juan Pablo II, Padre Patricio Quinn, Fray Juan Larios y Padre Carlos Dávila.

Además, del 14 al 22 de junio se desarrollará una jornada de oración por la Diócesis en parroquias y rectorías, acompañada de actividades religiosas y culturales que serán anunciadas posteriormente.

En su mensaje, el obispo Hilario González García pidió la intercesión de Santiago Apóstol para que la Iglesia diocesana continúe dando testimonio del amor de Dios mediante la promoción de la dignidad humana y la fraternidad.