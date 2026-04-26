Llama Obispo de Saltillo a candidatos a evitar la manipulación ideológica

En el marco del Domingo del Buen Pastor, el Obispo de la Diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González García, lanzó un enérgico llamado a quienes aspiran a cargos públicos en la entidad.

Ante la proximidad de los registros electorales, el jerarca católico exhortó a los políticos a que sus propuestas no se conviertan en "ideologías" que manipulen las necesidades de la población, sino en un verdadero servicio al bien común.

González García enfatizó que la política debe ofrecer horizontes de ideales y no estrategias de división. Recordando mensajes recientes del Papa, el Obispo señaló que la cercanía con el pueblo es la expresión más alta de la caridad, especialmente para los legisladores, quienes deben fungir como mediadores entre la ciudadanía y el poder ejecutivo, evitando siempre la búsqueda del poder por el poder mismo.

Nuevos pasos en el Seminario

Durante su encuentro con los medios en el Seminario de Saltillo, el Obispo compartió con alegría el avance en el proceso formativo de los jóvenes locales.

Informó que tres muchachos han sido aceptados como candidatos a las órdenes sagradas, mientras que cinco más fueron instituidos en el ministerio del lectorado, pasos previos y fundamentales antes de alcanzar el diaconado y, finalmente, el presbiterio.

Este proceso, que en la etapa configurativa dura aproximadamente cuatro años, es visto por la Diócesis como una respuesta a la crisis vocacional que ha afectado a la región en años recientes. El Obispo destacó que estos jóvenes están en una fase de "configuración con Jesús Buen Pastor", enfocados en sus estudios de teología para servir próximamente a las parroquias de la zona.

Colecta para sacerdotes enfermos

En el mismo contexto, se anunció el inicio de la campaña de oración por todas las vocaciones y la realización de la "Colecta del Buen Pastor" el próximo fin de semana. Estos fondos, según detalló González García, tienen un fin preventivo y de seguridad social, ya que se destinan principalmente al sostenimiento de sacerdotes ancianos, aquellos que atraviesan situaciones de enfermedad y para la formación permanente de quienes estudian dentro y fuera del país.

La Diócesis de Saltillo ha mantenido históricamente un padrón de clérigos mayores que dependen de la solidaridad de la comunidad, dado que muchos no cuentan con esquemas de jubilación convencionales. Por ello, la misa de este domingo en San Patricio, encabezada por el padre Juan Carlos Garay, servirá como arranque formal para motivar la generosidad de los saltillenses.

Freno a retos virales y eutanasia

Cuestionado sobre los fenómenos mediáticos que involucran a jóvenes en retos de redes sociales que incluyen amenazas, el Obispo pidió a las autoridades tomar cartas en el asunto y a los jóvenes ser más prudentes. Propuso un cambio de narrativa: "Yo los reto a que se pongan a servir a los pobres, a que lleven paz y justicia", declaró, buscando canalizar el ímpetu juvenil hacia causas sociales y no hacia conductas de riesgo.

Finalmente, respecto al debate sobre la eutanasia, el líder religioso reafirmó la postura pro-vida de la Iglesia, subrayando que la vida humana debe ser respetada desde la gestación hasta la muerte natural.

Aseguró que los valores evangélicos no son contrarios a la humanidad, sino que la favorecen, e instó a que las leyes locales protejan la integridad de las personas incluso en situaciones de dolor insoportable, promoviendo el acompañamiento en lugar de "deshacerse" de quien sufre.