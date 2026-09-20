DIPETRE incorpora cada mes a nuevos jubilados y pensionados

Osvaldo Aguilar, representante de la DIPETRE, explicó que el organismo realiza estas incorporaciones mes con mes entre quienes cumplen con los requisitos para acceder a una jubilación, pensión o beneficio correspondiente.

La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (DIPETRE) incorporó este mes a 18 nuevos beneficiarios a su nómina de pensionados y jubilados en Coahuila, como parte del proceso que realiza de manera continua durante el año.

“Cada mes estamos considerando a quienes acreditan la condición de ser jubilados, pensionados o beneficiarios de pensión y estamos integrando de manera continua”, destacó.

Señaló que quienes cumplen con los requisitos y deciden hacer valer su derecho a una jubilación pueden realizar el trámite correspondiente, sin que exista un periodo único para incorporarse.

“En el caso de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación, cada mes quienes cumplan con los requisitos y tomen la decisión de hacer valer su derecho a una jubilación, lo hacen de manera indistinta”, afirmó.

El funcionario precisó que el acceso a este beneficio puede realizarse mediante trámite directo o a través del proceso de prejubilación, dependiendo de la decisión de cada trabajador al momento de retirarse.

Respecto a las cifras mensuales, indicó que el número de incorporaciones varía de acuerdo con el periodo del año.

“Hay meses que son entre 15, 18, 20, 30 personas que acrediten este beneficio y hay algunos otros meses que tenemos 100 o más de 100, por ejemplo, en diciembre”, explicó.

Agregó que entre quienes acceden a una pensión se encuentran docentes frente a grupo, investigadores y directivos, así como personal administrativo, secretarial, de apoyo e intendencia.

“De aquí nuestro reconocimiento a todos los compañeros que se esfuerzan y realizan su labor para que este sistema funcione y dé buenas cuentas como lo ha hecho el sistema educativo en Coahuila”, manifestó.