Prevén incremento para la UAdeC; buscan atender déficit de 600 mdp

Señaló que “hay por ahí una propuesta en donde la universidad pues podría tener ahí algo de incremento”, por lo que esperan contar con mayores recursos para atender las necesidades financieras de la institución.

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) , Octavio Pimentel, anticipó la posibilidad de un incremento moderado en el presupuesto destinado a las instituciones de educación superior para el próximo ejercicio, recursos que, dijo, serían importantes para atender el déficit generado por el sistema de pensiones de la institución.

Según comentó, uno de los principales retos financieros de la universidad se encuentra en el sistema de pensiones, al señalar que se trata de un problema que enfrentan diversas universidades públicas de los estados.

“Es el tema con el que adolescen la mayoría de las universidades públicas de los estados y cuyos fideicomisos el sexenio pasado pues los quitaron a nivel federal”.

De acuerdo con el titular de la máxima casa de estudios, el año pasado la UAdeC registró un déficit de 600 millones de pesos por este concepto, además de enfrentar recortes presupuestales de entre 60 y 70 millones de pesos.

Ante este escenario financiero, Pimentel sostuvo que la universidad mantendrá el compromiso de optimizar los recursos disponibles y destinarlos a las áreas prioritarias para el nuevo ciclo.

Señaló que continuarán trabajando en la calidad educativa, investigación, movilidad estudiantil, enseñanza de un segundo idioma y prácticas profesionales, con el objetivo de fortalecer la preparación y competitividad de los alumnos.