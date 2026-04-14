Diputado exhorta a municipios de Coahuila a crear reglamentos de convivencia vecinal

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Coahuila
/ 14 abril 2026
    Diputado exhorta a municipios de Coahuila a crear reglamentos de convivencia vecinal
    Gerardo Aguado afirma que herramientas como la justicia cívica pordían evitar conflictos vecinales. CORTESÍA

La propuesta surge tras conflictos en fraccionamientos, colonias, barrios y zonas como el centro de Saltillo, donde vecinos han denunciado ruido, basura y afectaciones por bares

El diputado Gerardo Aguado exhortó a los 38 municipios de Coahuila a crear o actualizar reglamentos de convivencia vecinal, con el fin de contar con mecanismos legales que permitan atender conflictos entre vecinos.

El legislador explicó que entre los conflictos más frecuentes se encuentran el uso de espacios comunes, la limpieza de calles, la invasión de estacionamientos, la tenencia de mascotas, la operación de negocios en zonas habitacionales, el ruido por fiestas y las cuotas de mantenimiento y vigilancia.

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Añadió que en zonas abiertas también persisten situaciones similares, como la instalación de comercios que generan contaminación, talleres, acumulación de basura y ruido constante, factores que suelen derivar en confrontaciones entre vecinos.

El exhorto se da en un contexto donde, en distintas ciudades del Estado, habitantes han manifestado inconformidades por este tipo de problemáticas. En el caso del centro de Saltillo, vecinos han solicitado a las autoridades municipales medidas ante el ruido y la basura generada por algunos establecimientos, mientras que empresarios del sector han señalado que operan conforme a la normativa vigente.

Ante estos escenarios, Aguado Gómez consideró que contar con reglamentos de este tipo permitiría a los municipios establecer reglas claras, garantizando la participación ciudadana y, con ello, la solución efectiva, inmediata,

Indicó que herramientas como la justicia cívica, la participación ciudadana y los mecanismos alternos de solución de conflictos pueden contribuir a resolver de manera más rápida e integral este tipo de situaciones, fortaleciendo la convivencia y la paz social en las comunidades.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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