Llama diputado de Morena a no caer en especulación rumbo a elección en Coahuila

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Coahuila
/ 14 abril 2026
    Llama diputado de Morena a no caer en especulación rumbo a elección en Coahuila
    El legislador señaló que el proceso electoral en la entidad debe centrarse en resultados y no en versiones sin fuentes directas, al considerar que se trata de información especulativa. OMAR SAUCEDO

El legislador federal señaló que el partido está enfocado en la elección de 25 diputaciones locales, priorizando el fortalecimiento de su estructura ante el proceso electoral

Luego de que la plataforma Código Magenta publicó un artículo donde manifestó que la elección de Coahuila sería una prueba de permanencia para las dirigencias de Luisa Alcalde y Andrés López Beltrán en Morena nacional, el diputado federal Antonio Castro hizo un llamado a no caer en especulaciones y enfocarse en los resultados del 7 de junio en el estado.

Fue el pasado lunes cuando la plataforma divulgó el artículo en el que señaló que la permanencia de los dirigentes dependería de los resultados electorales en Coahuila y como una prueba para su papel en las elecciones de 2027, además de señalar a Gerardo Covarrubias como el encargado financiero de las campañas en la entidad.

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Toda vez que la nota no menciona el nombre de una fuente directa, el diputado federal por Coahuila, Antonio Castro, dijo que la información es cuestionable y que todo indica hacia la grilla propia de los procesos electorales.

“Lo que aparece en la nota, más que una fuente confiable, es grilla especulativa. Tanto Luisa María como Andrés López Beltrán están dentro del proceso de Coahuila apoyando a todos los precandidatos que en un futuro se van a volver candidatos”, dijo.

“Al final, que diga ‘una fuente anónima’ es lo mismo que no dar certeza de quién es el que está diciendo eso. Nosotros seguimos enfocados en este proceso, en ganarlo y transformar la realidad de la gente de Coahuila que ocupa un cambio”, indicó.

Aseveró que cualquier tipo de cambio en Morena se realiza desde los parámetros y procedimientos institucionales, y este es también el caso de la permanencia y dirigencia de Alcalde y López Beltrán.

“No caigamos en notas especulativas, chismes. Cualquier cambio se hará por los mecanismos del partido, y hasta el momento no hay alguna solicitud por las instancias”, mencionó.

Agregó que en estos momentos el partido a nivel estatal está enfocado en obtener los mejores resultados posibles para la elección que renovará las 25 curules del Congreso del Estado.

“Si el pueblo de Coahuila nos da los votos necesarios, se van a hacer diputados locales con una visión de austeridad, transformación y soberanía”, dijo.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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