Plan B busca centralizar el poder: Gerardo Aguado

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Coahuila
/ 17 marzo 2026
    Plan B busca centralizar el poder: Gerardo Aguado
    Según el legislador, la iniciativa busca “meter mano” en la autonomía de los cabildos y los congresos estatales para concentrar la toma de decisiones. CUARTOOSCURO

El diputado local cuestionó la reforma electoral impulsada por Morena y advirtió posibles afectaciones a la autonomía de estados; también respaldó el retiro de propaganda en Coahuila

En Coahuila, el diputado local Gerardo Aguado Gómez cuestionó el llamado “Plan B” en materia electoral impulsado por Morena y el Gobierno Federal, al señalar que, desde su perspectiva, la propuesta apunta a concentrar decisiones y debilitar la autonomía de los estados.

En entrevista, el legislador planteó que la iniciativa debe revisarse a detalle para evitar que contravenga disposiciones constitucionales relacionadas con el federalismo.

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“Habría que revisar muy bien hasta dónde se puede, porque ya sería violentar lo que establece nuestra Constitución y, por supuesto, el principio del federalismo”, señaló.

El posicionamiento se da en el contexto de la propuesta electoral promovida a nivel federal, en la que se plantean ajustes en la estructura y operación del sistema electoral, así como medidas de austeridad en organismos e instituciones vinculadas al proceso democrático.

De acuerdo con lo discutido a nivel nacional, la iniciativa contempla cambios en el funcionamiento de organismos y en el uso de recursos públicos, lo que ha generado posturas encontradas entre distintos actores políticos.

Aguado consideró que, aunque las medidas de austeridad pueden ser positivas, el planteamiento requiere sustento técnico y claridad en sus alcances. En ese sentido, sostuvo que el Congreso de Coahuila ya opera bajo criterios de contención del gasto.

“Es un congreso que no tiene ningún exceso; en ese sentido estamos tranquilos, pero hay que decir con todas sus palabras: es atentar contra la autonomía de los poderes”, manifestó el panista.

“La reflexión que nos deja el Plan B es que Morena no quita el dedo del renglón de debilitar nuestra democracia, centralizar el poder y coartar las autonomías”, expresó.

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También señaló que una eventual implementación podría enfrentar controversias legales, al considerar que algunas disposiciones podrían ser impugnadas en tribunales.

“Lo veo muy forzado; ante cualquier controversia o impugnación, parece que iban por el Poder Judicial para tener el control y que los criterios los favorezcan”, dijo.

En otro tema, el legislador se refirió a la resolución electoral que ordenó retirar propaganda de Morena con la imagen de la presidenta Claudia Sheinbaum, medida que respaldó.

“Ordenaron bajar los espectaculares, es correcto. Estamos supervisando constantemente que ya no quede ni uno más, porque evidentemente es una violación cínica a lo que establece nuestro código electoral”, afirmó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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