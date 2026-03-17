Plan B busca centralizar el poder: Gerardo Aguado

En Coahuila, el diputado local Gerardo Aguado Gómez cuestionó el llamado “Plan B” en materia electoral impulsado por Morena y el Gobierno Federal, al señalar que, desde su perspectiva, la propuesta apunta a concentrar decisiones y debilitar la autonomía de los estados.

En entrevista, el legislador planteó que la iniciativa debe revisarse a detalle para evitar que contravenga disposiciones constitucionales relacionadas con el federalismo.

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“Habría que revisar muy bien hasta dónde se puede, porque ya sería violentar lo que establece nuestra Constitución y, por supuesto, el principio del federalismo”, señaló.

El posicionamiento se da en el contexto de la propuesta electoral promovida a nivel federal, en la que se plantean ajustes en la estructura y operación del sistema electoral, así como medidas de austeridad en organismos e instituciones vinculadas al proceso democrático.

De acuerdo con lo discutido a nivel nacional, la iniciativa contempla cambios en el funcionamiento de organismos y en el uso de recursos públicos, lo que ha generado posturas encontradas entre distintos actores políticos.

Aguado consideró que, aunque las medidas de austeridad pueden ser positivas, el planteamiento requiere sustento técnico y claridad en sus alcances. En ese sentido, sostuvo que el Congreso de Coahuila ya opera bajo criterios de contención del gasto.

“Es un congreso que no tiene ningún exceso; en ese sentido estamos tranquilos, pero hay que decir con todas sus palabras: es atentar contra la autonomía de los poderes”, manifestó el panista.

“La reflexión que nos deja el Plan B es que Morena no quita el dedo del renglón de debilitar nuestra democracia, centralizar el poder y coartar las autonomías”, expresó.

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También señaló que una eventual implementación podría enfrentar controversias legales, al considerar que algunas disposiciones podrían ser impugnadas en tribunales.

“Lo veo muy forzado; ante cualquier controversia o impugnación, parece que iban por el Poder Judicial para tener el control y que los criterios los favorezcan”, dijo.

En otro tema, el legislador se refirió a la resolución electoral que ordenó retirar propaganda de Morena con la imagen de la presidenta Claudia Sheinbaum, medida que respaldó.

“Ordenaron bajar los espectaculares, es correcto. Estamos supervisando constantemente que ya no quede ni uno más, porque evidentemente es una violación cínica a lo que establece nuestro código electoral”, afirmó.