Diputado federal por Coahuila propone blindar presupuesto para consulados mexicanos

La iniciativa plantea adicionar el artículo 37 Bis y modificar el último párrafo del artículo 58 de dicho ordenamiento, con el propósito de crear un mecanismo permanente que garantice recursos suficientes para fortalecer los consulados y evite que su presupuesto sea reducido durante el ejercicio fiscal.

El diputado federal por Coahuila , Rubén Moreira Valdez propuso establecer un piso mínimo de financiamiento para la red consular de México en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, mediante una reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La propuesta establece que, durante la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, se deberán contemplar recursos para la red consular por un monto no menor al equivalente a 0.2 por ciento del valor total de las remesas familiares recibidas por México durante el año fiscal anterior, con base en las cifras oficiales del Banco de México.

Moreira Valdez argumentó que la protección y asistencia consular constituyen una responsabilidad permanente del Estado mexicano, particularmente ante la dimensión de la comunidad nacional que reside fuera del País.

México mantiene 53 consulados en Estados Unidos, considerada la red consular más amplia que un país tiene dentro de otra nación. Para el legislador, esta presencia refleja tanto el tamaño de la población mexicana en territorio estadounidense como la necesidad de contar con capacidad institucional suficiente para atenderla.

PRESUPUESTO CONSULAR, POR DEBAJO DE NIVELES PREVIOS

El legislador coahuilense señaló que los recursos destinados a protección y asistencia consular han registrado reducciones en los últimos años.

De acuerdo con las cifras expuestas por Moreira Valdez, el programa pasó de 581.7 millones de pesos en 2024 a 524.2 millones en 2025. Para 2026 se autorizaron 570.8 millones de pesos, un incremento de 8.9 por ciento respecto al año anterior, aunque todavía por debajo de lo aprobado en 2024.

La diferencia resulta mayor al comparar el presupuesto actual con el de 2018, cuando el programa recibió 836.4 millones de pesos. En términos nominales, representa una disminución superior a 265 millones de pesos.

Frente a este escenario, la iniciativa propone que los recursos destinados al fortalecimiento de la red consular queden protegidos de recortes presupuestales, salvo en los casos contemplados por la legislación y previa opinión de la Cámara de Diputados.

La propuesta busca otorgarles un nivel de protección presupuestaria similar al de partidas destinadas a programas estratégicos relacionados con igualdad entre mujeres y hombres, ciencia y tecnología, pueblos indígenas y atención a grupos vulnerables.

Moreira Valdez planteó utilizar las remesas como referencia para determinar anualmente el monto mínimo de financiamiento. El parámetro, explicó, sería público, objetivo y verificable, además de permitir que los recursos evolucionen de acuerdo con la dimensión económica y social de la población mexicana residente en el exterior.

REMESAS COMO REFERENCIA PARA EL FINANCIAMIENTO

El diputado recordó que las remesas constituyen uno de los principales componentes de la economía mexicana. Según las cifras citadas del Banco de México, durante 2025 ingresaron al País 61 mil 777 millones de dólares, el monto más elevado registrado hasta entonces, mediante 164.7 millones de operaciones.

El envío promedio se ubicó en alrededor de 375 dólares, de acuerdo con los datos referidos por el legislador.