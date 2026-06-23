Diputado pide apoyo federal para médicos de Coahuila varados en Cuba

La denuncia fue hecha por el legislador Fernando Rodríguez González, quien calificó el panorama como insostenible.

Un contingente de 15 galenos coahuilenses se encuentra en una situación crítica en Cuba , donde la crisis económica, la falta de suministros básicos y los recurrentes apagones han mermado su capacidad para continuar con sus especializaciones médicas.

Provenientes de ciudades como Monclova, Saltillo y Torreón, estos profesionales realizan estudios avanzados en áreas estratégicas como cardiología, neumología y traumatología.

No obstante, las deficiencias en el suministro de agua, alimentos y energía eléctrica han transformado su etapa académica en una lucha diaria por la subsistencia.

Rodríguez González subrayó que la relación actual entre ambos países debería facilitar una respuesta rápida. El diputado argumentó que, ante la apertura de México para contratar médicos cubanos, el Estado mexicano mantiene un compromiso moral de proteger a sus propios ciudadanos en el extranjero.

Por ello, exigió a las autoridades federales una intervención diplomática urgente para asegurar que los médicos puedan completar su preparación o volver a México sin mayores riesgos.

El llamado busca sensibilizar a la Federación sobre la importancia de proteger este talento humano, vital para el fortalecimiento de la infraestructura médica en la entidad.