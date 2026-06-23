Diputado pide apoyo federal para médicos de Coahuila varados en Cuba

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    Diputado pide apoyo federal para médicos de Coahuila varados en Cuba
    El diputado Fernando Rodríguez pidió la intervención del Gobierno federal ante la situación que enfrentan 15 médicos coahuilenses que realizan especialidades en Cuba, afectados por la crisis económica y la falta de servicios básicos. HOMERO SÁNCHEZ

El diputado Fernando Rodríguez pidió la intervención del Gobierno federal ante la situación que enfrentan 15 médicos coahuilenses que realizan especialidades en Cuba, afectados por la crisis económica y la falta de servicios básicos

Un contingente de 15 galenos coahuilenses se encuentra en una situación crítica en Cuba, donde la crisis económica, la falta de suministros básicos y los recurrentes apagones han mermado su capacidad para continuar con sus especializaciones médicas.

La denuncia fue hecha por el legislador Fernando Rodríguez González, quien calificó el panorama como insostenible.

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Provenientes de ciudades como Monclova, Saltillo y Torreón, estos profesionales realizan estudios avanzados en áreas estratégicas como cardiología, neumología y traumatología.

No obstante, las deficiencias en el suministro de agua, alimentos y energía eléctrica han transformado su etapa académica en una lucha diaria por la subsistencia.

Rodríguez González subrayó que la relación actual entre ambos países debería facilitar una respuesta rápida. El diputado argumentó que, ante la apertura de México para contratar médicos cubanos, el Estado mexicano mantiene un compromiso moral de proteger a sus propios ciudadanos en el extranjero.

Por ello, exigió a las autoridades federales una intervención diplomática urgente para asegurar que los médicos puedan completar su preparación o volver a México sin mayores riesgos.

El llamado busca sensibilizar a la Federación sobre la importancia de proteger este talento humano, vital para el fortalecimiento de la infraestructura médica en la entidad.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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