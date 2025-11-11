Analiza Congreso de Coahuila reconocer como delito la cohabitación forzada de menores de edad

Con el objetivo de ampliar la protección jurídica a menores de edad y personas en situación de vulnerabilidad ante la persistencia de uniones informales tempranas, la diputada Beatriz Fraustro presentó ante el Congreso de Coahuila una iniciativa para adicionar un nuevo capítulo al Código Penal del Estado que tipifique como delito la cohabitación forzada de personas menores de 18 años.

La propuesta plantea la creación del Capítulo Tercero “Cohabitación Forzada de Personas Menores de Dieciocho Años de Edad o de Personas que no tienen Capacidad para Comprender el Significado del Hecho o de Personas que no tienen Capacidad para Resistirlo”, con su artículo 238 Bis, dentro del Título Sexto “Delitos contra el Desarrollo de la Personalidad de Menores de Edad”.

TE PUEDE INTERESAR: Obispo emérito Raúl Vera sufre caída en el Centro de Saltillo y comparte imágenes de sus heridas en redes

De aprobarse, se impondrían penas de ocho a quince años de prisión y de mil a dos mil quinientos días multa a quien obligue, coaccione o induzca a una persona menor de edad o sin capacidad de decisión a unirse informalmente con otra persona para convivir de manera constante y equiparable a un matrimonio. La sanción aumentaría hasta en una mitad si la víctima pertenece a una comunidad indígena o afromexicana.

En la exposición de motivos, la legisladora recordó que aunque en México está prohibido el matrimonio infantil, estas prácticas se siguen dando en muchas comunidades. Por ello, señaló que la iniciativa busca visibilizar y erradicar las llamadas uniones infantiles tempranas y forzadas.

De acuerdo con datos del Censo del INEGI 2020, en Coahuila 27 mil 147 personas de entre 12 y 19 años se encuentran en una situación conyugal o de unión libre. Según cifras de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), publicadas por VANGUARDIA, 7 mil 524 adolescentes de entre 12 y 17 años viven en matrimonio o unión libre, ubicando al estado en el lugar 17 a nivel nacional.

Asimismo, 4 mil 314 niñas y adolescentes en ese rango de edad son madres, lo que coloca a Coahuila como la octava entidad con mayor número de casos. De ellas, al menos 442 menores de 19 años tuvieron hijos concebidos con adultos, según datos de la asociación civil Matatena con corte a 2023.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) define los matrimonios y uniones infantiles tempranos y forzados como vínculos en los que al menos uno de los contrayentes es menor de 18 años, sean o no reconocidos legalmente. Estas uniones carecen de consentimiento libre e informado y forman parte de un fenómeno que perpetúa ciclos de violencia y desigualdad.

En abril de 2023, el Código Penal Federal incorporó el delito de cohabitación forzada de menores de edad, fijando penas similares a las ahora propuestas para el ámbito estatal. Con esta reforma, el Congreso de Coahuila busca homologar su legislación y reforzar el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes, cerrando el paso a las uniones informales que vulneran sus derechos.