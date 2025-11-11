Proponen reconocer en Coahuila la violencia a través de interpósita persona como modalidad de agresión contra las mujeres

Con el objetivo de avanzar en la garantía de los derechos humanos de las mujeres y visibilizar una modalidad de violencia que ha permanecido fuera del alcance jurídico, la diputada Guadalupe Oyervides presentó una iniciativa para incorporar en la legislación estatal la figura de “violencia a través de interpósita persona”.

La propuesta plantea adicionar la fracción VII, con sus incisos del A al H, al artículo 9 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con el fin de homologar la norma local con la Ley General en la materia.

De acuerdo con la iniciativa, se entenderá por violencia a través de interpósita persona cualquier acto u omisión que, con el propósito de causar daño a una mujer, se dirija contra sus hijas o hijos, familiares o personas allegadas, incluso sin convivencia en el mismo domicilio.

Esta conducta puede manifestarse mediante condicionamiento de pensión alimentaria, retención , sustracción o amenaza de no entregar a los menores o causarles daño, manipulación emocional, incitación a la violencia en contra de la mujer o uso de acciones legales falsas para obtener ventajas en la guarda, custodia o patria potestad.

Al incorporar esta figura al marco jurídico estatal, se busca fortalecer el sistema de protección integral para las mujeres, pars que las autoridades cuenten con la normativa clara y puedan diseñar protocolos especializados, garantizar atención a víctimas y establecer sanciones efectivas.

La legisladora explicó que la figura se denomina “violencia a través de interpósita persona” porque reconoce el acto de agresión en un plano igualitario, sin limitarlo exclusivamente a la violencia vicaria. Señaló que, aunque se ha avanzado en la legislación en materia de género, aún existen formas de violencia que no han sido reguladas, lo que deja un margen amplio de interpretación para las fiscalías y el Poder Judicial al momento de judicializar estos casos.

“Lamentablemente es un hecho que existe, que se utiliza a los familiares o a los propios hijos para ejercer violencia en contra de la mujer. Lo estamos visibilizando como un acto u omisión que tiene que estar reconocido dentro de nuestra legislación”, añadió.