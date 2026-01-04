Disminuyen hasta 80% incendios en Arteaga por restricción de pirotecnia

Coahuila
/ 4 enero 2026
    Disminuyen hasta 80% incendios en Arteaga por restricción de pirotecnia
    La reducción en la venta y uso de pirotecnia en Arteaga permitió disminuir de manera histórica los incendios y accidentes durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. FOTO: ARCHIVO

La estrategia municipal y estatal logra saldo blanco y una reducción drástica en servicios de emergencia durante las festividades

La reducción en la venta y uso de pirotecnia en el municipio de Arteaga generó un impacto positivo directo en la seguridad pública, logrando una disminución histórica en el número de siniestros y personas lesionadas.

Leonel Martínez Mata, encargado de Protección Civil, señaló que la estrategia fue fundamental para aliviar la carga de trabajo de los cuerpos de auxilio durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

“Hubo una disminución muy considerable en el trabajo de bomberos, debido a la reducción en la venta de pirotecnia. El trabajo fuerte siempre es el 25 y el día primero”, explicó Martínez Mata.

El funcionario detalló que los servicios por incendios en lotes baldíos, que suelen ser comunes por el uso de pólvora, se redujeron drásticamente, alcanzando cifras cercanas a cero en casos derivados de estos artefactos.

“Podemos decir que hubo cero incendios derivados de la pirotecnia, y esto nos ayuda también en el tema de servicios de emergencia de niños o adultos que sufren lesiones por el mal uso”, afirmó.

De acuerdo con las mediciones de la corporación, el éxito de la estrategia se refleja en estadísticas contundentes: una baja del 70 % en servicios por accidentes y del 80 % en reportes de incendios.

“A lo que vamos ahorita, a la fecha, podemos hablar de un 70 % de disminución en el tema de servicios derivados de algún accidente con pirotecnia y, en incendios, un 80 %”, puntualizó el director.

Además de la seguridad humana, el funcionario destacó que la medida protegió a la naturaleza y a los animales domésticos, quienes sufren altos niveles de estrés por las detonaciones constantes de pólvora.

Temas


incendios

Localizaciones


Arteaga
Coahuila

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

