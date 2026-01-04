Disminuyen hasta 80% incendios en Arteaga por restricción de pirotecnia

La reducción en la venta y uso de pirotecnia en el municipio de Arteaga generó un impacto positivo directo en la seguridad pública, logrando una disminución histórica en el número de siniestros y personas lesionadas.

Leonel Martínez Mata, encargado de Protección Civil, señaló que la estrategia fue fundamental para aliviar la carga de trabajo de los cuerpos de auxilio durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

TE PUEDE INTERESAR: Raúl Vera condena ataques a Venezuela y advierte riesgo para la paz en América Latina

“Hubo una disminución muy considerable en el trabajo de bomberos, debido a la reducción en la venta de pirotecnia. El trabajo fuerte siempre es el 25 y el día primero”, explicó Martínez Mata.

El funcionario detalló que los servicios por incendios en lotes baldíos, que suelen ser comunes por el uso de pólvora, se redujeron drásticamente, alcanzando cifras cercanas a cero en casos derivados de estos artefactos.

“Podemos decir que hubo cero incendios derivados de la pirotecnia, y esto nos ayuda también en el tema de servicios de emergencia de niños o adultos que sufren lesiones por el mal uso”, afirmó.

De acuerdo con las mediciones de la corporación, el éxito de la estrategia se refleja en estadísticas contundentes: una baja del 70 % en servicios por accidentes y del 80 % en reportes de incendios.

“A lo que vamos ahorita, a la fecha, podemos hablar de un 70 % de disminución en el tema de servicios derivados de algún accidente con pirotecnia y, en incendios, un 80 %”, puntualizó el director.

Además de la seguridad humana, el funcionario destacó que la medida protegió a la naturaleza y a los animales domésticos, quienes sufren altos niveles de estrés por las detonaciones constantes de pólvora.