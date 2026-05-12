Distinguirán con la Presea Miguel Ramos Arizpe 2026 a figuras e instituciones destacadas

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    Distinguirán con la Presea Miguel Ramos Arizpe 2026 a figuras e instituciones destacadas
    La categoría “Post Mortem” será para Eulalio Gutiérrez Ortiz; en la categoría “En Vida” será otorgada a María de Jesús Aguirre de Saucedo; y en “Institucional” se entregará a Stellantis. CORTESÍA

El galardón reconoce a personas e instituciones con aportaciones destacadas al municipio.

RAMOS ARIZPE, COAH.- En el marco de las actividades conmemorativas por el 46 aniversario de la elevación de Ramos Arizpe al rango de ciudad, este miércoles se llevará a cabo la entrega de la Presea Miguel Ramos Arizpe 2026, uno de los reconocimientos más importantes y representativos del municipio, destinado a destacar la trayectoria y aportaciones de personas e instituciones que han contribuido al desarrollo de la comunidad.

La ceremonia tendrá lugar en el Teatro de la Ciudad de Ramos Arizpe, donde autoridades municipales y representantes de diversos sectores se reunirán para rendir homenaje a quienes han dejado una huella significativa en distintos ámbitos sociales, culturales, económicos e históricos del municipio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-arizpe-preserva-su-esencia-entre-historia-y-tradiciones-HG20622317

En la categoría “En Vida”, la presea será otorgada a María de Jesús Aguirre de Saucedo, reconocida por su legado social y altruista, así como por su aportación a las tradiciones locales, particularmente en la preservación y elaboración del tradicional pan de pulque, considerado un elemento emblemático de la identidad gastronómica de Ramos Arizpe. Su trabajo ha sido clave para mantener vivas prácticas que forman parte del patrimonio cultural de la región.

En la categoría “Post Mortem”, el reconocimiento será para Eulalio Gutiérrez Ortiz, figura histórica originaria de la región, cuya participación en distintos momentos de la vida política y social de México forma parte tanto de la memoria nacional como del legado histórico del municipio. Su trayectoria es recordada como parte de los procesos que marcaron una etapa relevante en la historia del país.

Por otra parte, en la categoría “Institucional”, la presea será entregada a Stellantis, en reconocimiento a su presencia, inversión y contribución al desarrollo industrial y económico de Ramos Arizpe, así como por su vínculo histórico con la consolidación del municipio como uno de los principales polos automotrices del norte de México.

https://vanguardia.com.mx/dinero/en-gm-ramos-arizpe-lo-que-mas-se-produce-es-la-unidad-blazer-IG20624387

La Presea Miguel Ramos Arizpe representa uno de los máximos galardones que otorga el municipio y tiene como propósito reconocer a quienes, desde distintos ámbitos, han contribuido al fortalecimiento del desarrollo, la identidad y la historia de la comunidad. En el contexto del aniversario 46 de la ciudad, este reconocimiento adquiere un valor simbólico adicional al destacar el esfuerzo colectivo que ha impulsado la transformación de Ramos Arizpe a lo largo de su historia reciente.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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