Distinguirán con la Presea Miguel Ramos Arizpe 2026 a figuras e instituciones destacadas

RAMOS ARIZPE, COAH.- En el marco de las actividades conmemorativas por el 46 aniversario de la elevación de Ramos Arizpe al rango de ciudad, este miércoles se llevará a cabo la entrega de la Presea Miguel Ramos Arizpe 2026, uno de los reconocimientos más importantes y representativos del municipio, destinado a destacar la trayectoria y aportaciones de personas e instituciones que han contribuido al desarrollo de la comunidad. La ceremonia tendrá lugar en el Teatro de la Ciudad de Ramos Arizpe, donde autoridades municipales y representantes de diversos sectores se reunirán para rendir homenaje a quienes han dejado una huella significativa en distintos ámbitos sociales, culturales, económicos e históricos del municipio.

En la categoría “En Vida”, la presea será otorgada a María de Jesús Aguirre de Saucedo, reconocida por su legado social y altruista, así como por su aportación a las tradiciones locales, particularmente en la preservación y elaboración del tradicional pan de pulque, considerado un elemento emblemático de la identidad gastronómica de Ramos Arizpe. Su trabajo ha sido clave para mantener vivas prácticas que forman parte del patrimonio cultural de la región. En la categoría “Post Mortem”, el reconocimiento será para Eulalio Gutiérrez Ortiz, figura histórica originaria de la región, cuya participación en distintos momentos de la vida política y social de México forma parte tanto de la memoria nacional como del legado histórico del municipio. Su trayectoria es recordada como parte de los procesos que marcaron una etapa relevante en la historia del país. Por otra parte, en la categoría “Institucional”, la presea será entregada a Stellantis, en reconocimiento a su presencia, inversión y contribución al desarrollo industrial y económico de Ramos Arizpe, así como por su vínculo histórico con la consolidación del municipio como uno de los principales polos automotrices del norte de México.

La Presea Miguel Ramos Arizpe representa uno de los máximos galardones que otorga el municipio y tiene como propósito reconocer a quienes, desde distintos ámbitos, han contribuido al fortalecimiento del desarrollo, la identidad y la historia de la comunidad. En el contexto del aniversario 46 de la ciudad, este reconocimiento adquiere un valor simbólico adicional al destacar el esfuerzo colectivo que ha impulsado la transformación de Ramos Arizpe a lo largo de su historia reciente.

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