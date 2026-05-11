En GM Ramos Arizpe lo que más se produce es la unidad Blazer

Durante el primer cuatrimestre del año, la Blazer se mantiene como la unidad que más produce el Complejo de General Motors, Ramos Arizpe, mientras se mantiene la caída en la producción de la mayoría de la unidades eléctricas.

De acuerdo al Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RIAVL), en el periodo enero-abril 2026 la producción de la Blazer fue de 14,556 unidades (14,230 fueron en enero-abril25), la Blazer EV fue 1,731 unidades (8,322 ene-abr25), Equinox EV con 4,618 unidades (25,075 unidades ene-abr25), Honda Prologue con 5,783 unidades (12,035 unidades ene-abr25) y el Optic con 5.915 unidades (5,728 unidades ene-abr25).

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En abril 2026 la producción de la Blazer fue 4,008 unidades (2,484 abr25), Blazer EV con 149 unidades (1,276 abr25), Equinox EV con 4,618 unidades (25,075 abr25), Honda Prologue con 5,783 unidades (12,035 abr25) y Optic 2,059 (1,726 abr25).

Las exportaciones disminuyeron en el periodo enero-abril 2026, de la Blazer se exportaron 13,212 unidades (13,970 ene-abr25), Blazer EV 1765 unidades (8,268 ene-abr25), Equinox EV con 5,581 unidades (24,429 ene-abr25) y el Optic con 5,134 unidades (5,225 unidades ene-abril25).

STELLANTIS

En el caso de Stellantis, fueron más los resultados positivos que negativos durante el primer cuatrimestre del año, la producción en el periodo ene-abril26 de Crew Cab fue de 42,053 unidades (33,833 ene-abr25), Promaster fueron 17,480 unidades (18,246 ene-abr25), RAM 1500 con 24,694 (66 ene-abr25) y la RAM 4000 con 24,552 (16,727 ene-abr25).

En abril26 la producción de la Crew Cab fue 10,076 unidades (10,972 abr25), la Promaster 3,479 (2,040 abr25), la RAM 1500 con 9,656 unidades (66 abr25) y la RAM 4000 con 6,767 unidades (6,087 abr25).

Sus exportaciones tanto del cuatrimestre como mensuales con números positivos, en el periodo ene-abr26 las exportaciones de la Promaster fueron 15,646 unidades (12,098 ene-abr25), y la RAM 2500 con 64,404 unidades (35,712 ene-abr25); mientras que en abril26 fueron de Promaster 4,198 unidades (2,399 abr25) y de la RAM 2500 con 25,287 unidades (13,428 ab25).