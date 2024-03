Platicar con él es como abrir un baúl de tesoros, por la riqueza que se absorbe al escucharlo contar una parte importante de su vida, llena de amor por la naturaleza desde muy pequeño, así como por su constancia para superarse y lograr vivir mejor. En cada palabra de su conversación hay gratitud, que se refleja al describir todo lo que ha alcanzado. Al leer la historia de Don Paco, sus palabras parecen que cobran vida, a tal grado que pareciera que aun lo escucho, rememoro y anhelo vivir lo que con tanta pasión nos describió. En mi caso así lo es, su relato es tan inspiracional que me invita a pensar que los sueños se cumplen y esto no es obra de la suerte, es el resultado del esfuerzo de labrarse un camino en la vida, lleno de experiencias donde todo, lo bueno y lo malo obran para el bien de nuestro propósito en ella.

Respuesta: Siempre me gustó caminar por las montañas, hacer senderismo, pero mi trabajo fue siempre estar muy encerrado, porque mi vida me la pasé en los bancos, en total 37 años. Llegó la pandemia y en mi trabajo se tuvieron que tomar decisiones y pues desgraciadamente me incluyeron a mí en el reajuste. Pensé: ‘siempre di lo mejor de mí en mis trabajos’, así que no me sentí mal pues era el momento perfecto para pensar en mi persona y lo que me gusta hacer, que es el senderismo. Senderear siempre me ha gustado y ahora tendría el tiempo para hacer algo por mí. Fue así como coincidí con Edmundo Torres de EdAventures. Comenzamos a hacer recorridos en el cañón de San Lorenzo y luego a hacer rutas en las sierras de Arteaga y finalmente llegaron los volcanes. Todo eso dio pie para retomar mi sueño y querer hacer el Camino de Santiago.

R: Bueno, en un inter de los trabajos en la banca, trabajé en la UAdeC en el Departamento de Tesorería, fue allí que llegó a mis manos un libro de Pablo Coelho: “El Peregrino”, y su lectura captó mi atención desde el primer momento, me prendí del libro. Me emocionó mucho conocer la aventura que realizó el autor en el Camino de Santiago. En ese libro describe cómo descubrió su vocación como escritor, fue un parteaguas para su vida ya que en ese momento él estaba viviendo muchas situaciones, entonces fue como un reencuentro con él mismo durante el trayecto. Esto me resultó muy inspirador y pensé: ‘¡qué padre sería realizar el Camino de Santiago!’. Eso sucedió en el año 2010 y fue algo que no olvidé.

R: Pues bueno, en el 2020 se presentó lo de mi liquidación en la banca y me dije: ‘me faltan dos años y medio para la jubilación, tengo que encontrar algo para hacer, porque sino se me va a hacer eterno el tiempo. Afortunadamente entré a la famosa modalidad 40 del IMSS, así que entré a trabajar a una inmobiliaria para compensar el tiempo que me faltaba para jubilarme y terminar con algunos pagos pendientes. Yo seguía con la idea rondando en mi cabeza: ‘ojalá pueda hacer el Camino’. Era una idea, solo una idea, un proyecto hasta no tener la certeza y los recursos; pero a la misma vez sabía que ese día llegaría y pues me jubilé y todo se acomodó y se dio. De niño yo siempre fui muy ‘luchoncillo’, fui bolero los tres años de Secundaria, porque mis papás no podían comprarme los libros y les ayudaba con lo que sacaba. En la Preparatoria me ocupaba los fines de semana en otros trabajos, como mesero y lavaplatos. Yo pienso que el que quiera salir adelante lo puede hacer. He disfrutado tanto la vida. Gracias a Dios que me ha permitido vivirla en todos los sentidos. Siento que he sido una persona muy responsable en todo, así como en los trabajos que tuve, siempre cumplí y eso me tiene tranquilo.

R: No, no, solo lo he practicado durante los últimos tres años. Fui pasivo por el entorno del trabajo, ya que un trabajo te exige demasiado, muchas veces hasta el sábado y domingo; luego apareció el sueño del Camino de Santiago y se quedó guardado en mi mente porque tenía el gusto de caminar y retomo el senderismo en el 2021, con mi objetivo muy claro.

R: Siempre me apoyaron y justo cuando me decidí a realizar la ruta, una de mis hijas tenía la boda de unos amigos en Suecia. Le dije: ‘me voy yo primero para realizar la ruta, me alcanzan cuando haya finalizado y luego te vas a la boda y me dejas a tu mamá para pasar unos días en España’. Y así sucedió.

R: Yo soy de una comunidad, de un ranchito en Rayones, Nuevo León. Siempre que íbamos para allá con mi familia, me encantaba salir de la casa donde me quedaba en el rancho y caminando me iba a visitar a mis tíos y todos están lejos, como dos o tres kilómetros, y pues así hacía algunos recorridos. De niño me gustaba caminar en las sierras, a lo mejor ya lo traía dentro de mí, porque caminaba cuando podía por el Camino del Cuatro hasta el Diamante, por puro gusto de ver la naturaleza, observar las piedras, los árboles y los arroyos; todo eso me fascina.

R: Bueno todo comenzó el 12 de mayo del 2023 en el viaje a Monterrey para tomar mi vuelo. Al aeropuerto me llevó Edmundo Torres, que se ofreció muy amablemente a ayudarme en este punto. En el trayecto pienso: ‘tengo 32 días para hacer el Camino de Santiago’. Son 32 etapas, esto no incluía el tiempo que me tomaría llegar desde Saltillo hasta el punto de inicio del Camino, acomodarme, así como encontrar un hotel para descansar. Realmente iba muy justo de tiempo y también estaba la inquietud de si iba poder aguantar todas las etapas. Ya había hecho recorridos de 28 kilómetros en un día y realmente me sentí bien, aunque sí es cansado, 28 kilómetros no son cualquier cosa y pues así iban a ser mis días en el Camino, entre 28 y 32 kilómetros por día para poder completar en tiempo la ruta. Llego a Madrid el 13 de mayo por la mañana y me tengo que trasladar hasta Pamplona, que está al norte de España y que en autobús está a cinco horas de camino. Pero yo tenía que llegar hasta la frontera con Francia, porque era donde se comienza oficialmente el Camino de Santiago Francés, en Saint-Jean-Pied-de-Port. Llegué a Pamplona y parto rumbo a Roncesvalles, que es la primera localidad española en el Camino Francés. Una vez que se llega a ese punto, uno se vale por sí mismo en todo, a menos que te encuentres con más personas que vayan a comenzar la ruta en Francia; hasta tomar un taxi se vuelve una aventura en solitario. Mi hija me consiguió un hostal en Saint-Jean-Pied-de-Port y tenía que llegar allí. Afortunadamente estaba por salir una furgoneta y les faltaba una persona. Era mi lugar, era Dios dándome una muestra que estaba conmigo y con mi sueño.

R: Sí, antes de estar allí a punto de comenzar la ruta, vi muchas narraciones en YouTube de personas que habían caminado esta misma ruta. Allí contaban todo lo que deberías de llevar y lo que no, así como el equipo necesario y otras cosas. En mi mochila llevaba, cuatro shorts, cuatro playeras, una toalla de nadador que seca rápido, un suéter, no llevaba una chaqueta y si me hizo falta, unos tenis y sandalias de baño. Llevaba un termo de un litro y medio y realmente no hubo necesidad de usarlo porque siempre hubieron tiendas donde abastecerse de agua.

R: Les juro que yo iba molido, cuando llegaba al albergue me cambiaba los tenis, me ponía las sandalias del baño y salía a caminar un poco para descansar los pies. Durante la caminata, puedes ir compensando el cansancio con descansos. Algo que tiene en particular al hacer este Camino es que se hace solo, tú y tu persona y nada más. Es estar consciente de que a veces te vas a encontrar caminando solito y otras veces irás acompañado. Entonces hasta cierto punto se convierte en un ejercicio de estar solo contigo mismo. El tener un respeto a la parte de la intimidad, de la introspección. En esos momentos, solo, me sentía pleno de estar haciendo lo que tanto esperé y eso me alejaba de todo lo que pudiera ser cansancio y del dolor del cuerpo. De hecho se recomienda que sea así, en solitario, porque así puedes manejar tus tiempos, descansar en el momento que tu quieras y así no vas presionado porque vas retrasando a algún acompañante o que te atrasen a ti. En cada etapa caminaba entre cinco y seis horas, salía aproximadamente a las seis y media de la mañana, más tardar a las siete, y llegaba como a las 15 horas al siguiente albergue. Caminé aproximadamente 30 kilómetros por etapa y así iba avanzando un poco más, para llegar a tiempo con mi esposa y mi hija en el día señalado. En este punto estoy firmemente seguro de que la preparación que recibí en todos los entrenamientos que realicé en EdAventures, realmente me sirvieron bastante. Esto es más como un reto personal de hacer el Camino completo, más allá del significado religioso de la ruta.

R: Sí, me iba adelantando etapas, eso lo veía en el “pasaporte” que me dieron. En el primer día avancé casi tres kilómetros más. Así lo hice por casi todo el Camino.

R: Fue muy emocionante todo el primer recorrido, muchos campos de trigo, y pues ese día se supone que iba a llegar a Roncesvalles, ya en España, que es la primera estación desde Saint-Jean-Pied-de-Port en Francia, pero el albergue estaba lleno allí y tuve que caminar casi tres kilómetros más hasta llegar a Burguete-Auritz. Allí me sellaron y me quedé en su albergue porque tenía lugares disponibles. Es una aventura muy padre porque conoces mucha gente y te haces de amigos. En mi primera caminata conocí a dos muchachos, uno de Israel y otro de Corea, muy buenas gentes, caminamos juntos por casi dos etapas más. Otra cosa: la verdad soy malo para leer mapas en el celular, así que me fijaba en las personas que traían mochila y los seguía, esperando que no se fueran por otra ruta, ya que este camino tiene dos vertientes. Este primer camino no fue pesado, sí había pendientes pero tranquilas. El primer día me tocó una lluvia muy fuerte junto a un granizo muy diminuto, ya casi llegando a Roncesvalles, por eso también tienes que llevar un impermeable. Me llamó mucho la atención una chica que iba en este camino, pero con huaraches en plena lluvia, pensé: ‘¡cómo se le ocurre venir con huaraches aquí!’. Ya en etapas posteriores coincidí con ella cuando llegué a un pueblo que estaba solo y parecía fantasmagórico. Ya en el albergue más tarde llegó la muchacha de los huaraches y en la plática me dice: ‘mi mamá es mexicana, ella es tarahumara y mi papá es estadounidense’; pero la chica era muy blanca y de ojos azules. Entonces entendí el por qué de los huaraches. A esta primera etapa de Roncesvalles muchos españoles le sacan la vuelta, porque se les hace difícil, pero difícil es La Viga en Arteaga, así que este tramo fue como un dulce para mí. Sí es un ascenso pero pavimentado, porque hay muchas casas de campo y establos a la orilla del camino. Y así fueron mis primeros casi 28 kilómetros de la ruta.

R: Pues todo el Camino conocí gente muy agradable. No todos hacen de una vez el recorrido, pues no todos cuentan con el tiempo suficiente. Otros lo hacen por periodos de tiempo ya que trabajan y aprovechan sus vacaciones, para retomar donde se quedaron. Algo que me gustó fue que cuando saludas a alguien en la ruta es costumbre decir: ‘buen camino’. El chico de Corea se despidió porque él sí iba con un grupo de coreanos y el de Israel me dijo que él se iba a quedar en Pamplona, porque de allí se iba a ir en autobús o en tren hasta Sarria, para hacer el resto del tramo, que es la última etapa del Camino de Santiago, porque quería la Compostela y no tenía el tiempo para hacer la ruta todo el mes, así que nos despedimos. También conocí a otro chico que se llama Pedro, es de España, pero vive en Milán y fue muy amable. Me encontré a dos chicas jóvenes que me decían “mexicano”. Saliendo de un pueblo llamado el Ganso yo ya me venía topando con una chica como que era alemana, “güerita”, que parecía muy fuerte, se veía que hacía deporte y también me encontré con una japonesita. Yo veía que venían atrás, y luego más adelante no se porque volteé y las chicas estaban como alarmadas, y me decían: ‘un oso, un oso’. Justo había pasado delante de mí un oso, pero no lo ví porque yo iba mirando el suelo. Solo fue un susto. En el camino encontré animales como zorros y venados jugando entre los trigales. Son aventuras que uno pasa. Fíjate, que no me encontré otro mexicano en mi camino y realmente había pocos latinos, solo una colombiana con su pareja, un argentino y un grupo de ciclistas uruguayos.

R: No, la verdad no.

P: ¿Cuál era la fuente de tu motivación para concluir la ruta?

R: Cada vivencia que vas teniendo en tu vida es un aliciente. La verdad yo tuve una infancia muy difícil, muy difícil, te digo porque a pesar de que crecí en un hogar lleno de amor, también hubieron muchas carencias. Entonces yo siempre pensé: ‘tengo que lograr en esta vida lo que se me presente, lo que yo desee alcanzar, no tengo que pedirle permiso a alguien, si yo me siento capacitado para hacerlo, y si no puedo, pues ser lo suficientemente valiente para decir: sabes, no le entro’. Un poco antes de León, en una parte del camino que se llama Bercianos del Real del Camino, me sucedió que en esa ocasión, creo que me excedí en querer avanzar de más. Había leído que debía tener cuidado con la señalización en este lugar, ya que los lugareños hacían que el camino se desviara, para que los caminantes pasaran por su comunidad y visitaran sus negocios. A mí me pasó, me desvié como por tres kilómetros. Llevaba nueve kilos en la mochila y siento que ya iba cansado, pensé que debería quitar peso de mi mochila. Yo llevaba en ella un frasquito de talco, uno de crema y uno de gel, más o menos entre todos como medio kilo y se los dejé al chico del albergue. Pero fue solo un momento de frustración, por haber perdido tres kilómetros. Pienso que también influyó que el día fue muy soleado y había caminado 35 kilómetros. Lo máximo que hice un día fueron 37 kilómetros. Nunca caminé de noche. Lo más tarde que caminé fue hasta las cinco de la tarde.

P: ¿Cómo son los hostales o albergues en los que se descansan durante el Camino de Santiago?

R: Están muy bien, muy acondicionados y muy higiénicos. La gente es muy respetuosa, si dejas tu celular en la cama, nadie lo toma. Una vez que le agarré la “onda” a los albergues, como al cuarto día, le pedí a mi hija que ya no hiciera más mis reservas, porque ella me ayudó a reservar hasta Pamplona. Yo comencé a reservar solo, tenía una guía que me habían dado en el principio de todos los albergues que hay en el camino. Después Pedro, un amigo español, me sugirió bajar una aplicación que se llama Buen Camino y desde allí puedes ver si hay lugar disponible para descansar en los albergues. Estos se dividen en dos tipos, los municipales, que administra el gobierno y los públicos, que son de gente que se dedica a tener este negocio. Ambos están en perfectas condiciones, hay regaderas para hombres y regaderas para mujeres, en algunos lugares los dormitorios son mixtos y en otros están separados, la gente que llega a esos lugares está cansadísima, y allí escuchas ruidos de todo tipo.

P: ¿Qué fue lo que más le gustó comer?

R: Siempre desayunaba bocadillos de jamón y queso, porque realmente me gustaron mucho y pues la gastronomía española no tenía mucho que ofrecer como la mexicana. También en este tiempo perdí peso, como unos seis kilos, tanto por el ejercicio como por la alimentación. Aun así no sentía hambre, es decir no me mal pasé, porque cuando llegaba al pueblo iba a un super donde se miraban los duraznos muy ricos o naranjas y me llevaba uno o dos para el camino. Llegaba al albergue en la tarde y los albergues te ofrecían el menú del peregrino, que casi siempre eran cuatro cosas, cuando te registrabas te decían: ‘¿vas a tomar el menú del peregrino?’, siempre lo tomé y te decían: ‘pues está esto y esto, ¿qué vas a querer?’ y ya preparaban la comida para el día siguiente. Todo muy formalito porque tenían su salón desayunador y las casas, eran casas muy antiguas y de piedra.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Actívate en la Montaña’: los beneficios del senderismo para la salud de los saltillenses

P: ¿Todo el tiempo estuvo en comunicación con la familia?

R: Sí, yo estaba en comunicación por Whatsapp. Al llegar a Madrid en el aeropuerto compré una tarjeta de una compañía de internet francesa y traje datos todo el tiempo, me costó 45 euros. Estaba en contacto con mis hijas y esposa todo el tiempo, a todo momento.

P: ¿Qué tan seguro se sintió en el camino?

R: Muy seguro, demasiado seguro. El camino es aislado, pero la verdad la gente no tiene necesidad de hacer maldad y pues todo el camino está muy bien señalizado. En una etapa estaba conviviendo con la personas en el hostal donde me iba a quedar y se me cayó la cartera y un chico se me acercó y me dijo: ‘Oye se te cayó tu cartera’. Fue un gesto muy lindo de parte de la gente, ya que sin ella, no hubiera podido hacer más nada, pues allí traía el dinero y las identificaciones. Y así la gente me iba dando confianza.