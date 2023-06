Dormir, cocinar, bañarse y resguardar a los animales: los retos que enfrentan los saltillenses ante la ola de calor

Además, varias tiendas de conveniencia y supermercados informaron que atravesaban por un desabasto de agua potable, hielos y ventiladores. Por ello, VANGUARDIA le preguntó a sus lectores “¿Cuál es el mayor reto al que te has enfrentado, y qué has hecho, durante esta ola de calor en Saltillo ?” Y esto fue lo que contestaron.

Liz Hernández dijo que el reto más grande era “Cuidar que a los michis no les dé un golpe de calor”, y explicó que los animales también pueden sufrir un golpe de calor, por lo que es muy importante mantenerlos frescos. Por ello, aconsejó no bañarles mucho ni muy seguido, “porque se pueden engripar”.

“Leí que es muy común mojarles sus patitas con un paño empapado, porque ellos transpiran por sus almohadillas. También dejarles una toallita o garra mojada en el suelo para que ellos se acuesten y se refresquen es útil, en general tenerles un ambiente agradable y el agua fresca, no fría, pero sí a buena temperatura”, concluyó.

Zuzú C Dom dijo que el reto más difícil es tratar de dormir, pues refirió que en cuanto siente calor tiene que bañarse.

Por otro lado, Tani de la Peña y Lucy Montemayor coincidieron en que es difícil soportar el calor en el área de trabajo, pues indican que no cuentan con buena ventilación. “Mis niños en el aula de clases tienen mucho calor. 37 alumnos de 5to grado”, expresó Lucy.

Gabriela Saucedo y Nena Martínez también se mostraron de acuerdo en que es bastante difícil cocinar, pues el calor es muy sofocante. “Hacer de comer, si nunca me ha gustado, con el calor lo aborrezco más”, dicho comentario tuvo 14 likes como muestra de apoyo.

“Adaptarme, no duermo, siento frustración, pero sé que estoy aprendiendo a valorar mucho a los árboles”, expresó Yomi So.

“El no poder aguantar el caloron. Es imposible, pues no tenemos climas en casa y es supermega difícil dormir, o la rutina diaria”, dijo N Arely Becerril B. Esta moción se repetía constantemente en comentarios, pues parte de las quejas era la falta de ventilación y aire acondicionado o fresco en las casas.

También se hizo presente la falta de hielo en establecimientos, desplazarse caminando, utilizar el transporte público, encontrar sombra de un árbol o mantenerse hidratado.

No obstante, Melissa Alejandra Dávila mencionó que el mayor reto será enfrentar la cuenta de luz. “¿El mayor reto? El próximo recibo de luz que estará de terror por tener todo el día y toda la noche prendidos los minisplits, pero ni modo solo así se aguanta el calor”.

“Mi papá es albañil y está trabajando en pleno sol, yo pienso que él sí ha sufrido con este calor y todas esas personas que tienen que trabajar así en pleno sol sin sombra... ánimo para ellos, eso sí es un reto”, dijo Mari Torres.

“Pues vivir normalmente, sin ventilador, con sed, sin poder salir etc. etc., pero lo que más me angustia es pensar en la gente y en los perritos en situación de calle, ellos son los que peor la pasan.

“Mis perrhijos sufren mucho por el calor, siempre quieren estar adentro debajo de la cama todo el día aburridos, ahora pienso en gente que anda en la calle, perritos y gatitos muriendo de insolación, ayudemos a quien podamos, no importa si los vemos tomados, drogados, démosle agua fresca o algo de comer, uno no tiene idea lo difícil que es vivir y ser ignorado, bendiciones a todos”, expresó Anny B.

“Compartir con la gente de los cruceros agua fresca; a los adultos mayores que nos piden apoyo, darles más para que se vayan temprano; manejar en horas pico cuidándose de todas esas personas imprudentes qué no respetan a los demás conductores y van de payasos metiéndose sin direccionales, rebasando por la derecha y haciéndola de tos por todo. Con el pretexto (de que) llevan prisa, todos quieren llegar ... Mejor quédense en su casa”, compartió Hugo Daniel.