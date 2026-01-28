Reafirma Ramos Arizpe coordinación regional en materia de seguridad
Se mantiene una coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno
RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe refrendó su compromiso con las acciones de seguridad que se implementan en la región sureste del estado, al participar en la reunión de la Mesa de la Paz, espacio de coordinación interinstitucional orientado al fortalecimiento de la seguridad pública.
Durante el encuentro, Alejandro González Farías, secretario del Ayuntamiento, acompañado por el director de Seguridad Pública Municipal, Rolando Álvarez Flores, destacó el compromiso del alcalde Tomás Gutiérrez Merino de mantener una coordinación permanente entre los distintos órdenes de gobierno, así como de compartir resultados y buenas prácticas que contribuyan a la construcción de entornos seguros.
González Farías subrayó que estas acciones permiten delinear estrategias conjuntas que han posicionado a Ramos Arizpe, a la región sureste y a Coahuila como referentes nacionales en materia de percepción de seguridad, gracias a un trabajo constante y articulado.
La reunión se llevó a cabo en las instalaciones del 69 Batallón de Infantería, en la capital del estado, donde se resaltó la relevancia de las políticas de seguridad impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, mismas que han permitido que Saltillo se mantenga como la capital más segura del país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI. En este indicador, Ramos Arizpe también participa mediante un esquema de colaboración metropolitana y regional.
“Para el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, la seguridad pública es una prioridad estratégica, por lo que ha instruido a los elementos a continuar con la articulación de esfuerzos y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno”, afirmó el secretario del Ayuntamiento.
En la Mesa de la Paz regional se compartió diálogo con autoridades militares, estatales y federales, entre ellas el comandante del 69 Batallón de Infantería de la Sexta Zona Militar, Luis Adolfo Márquez Tello, así como el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González.
Asimismo, participaron representantes de corporaciones de seguridad estatales y federales, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer el intercambio de información, la planeación conjunta y la presencia operativa en los municipios del sureste de Coahuila, con el objetivo de preservar la tranquilidad y el bienestar de la población.