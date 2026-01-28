Reafirma Ramos Arizpe coordinación regional en materia de seguridad

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe refrendó su compromiso con las acciones de seguridad que se implementan en la región sureste del estado, al participar en la reunión de la Mesa de la Paz, espacio de coordinación interinstitucional orientado al fortalecimiento de la seguridad pública.

Durante el encuentro, Alejandro González Farías, secretario del Ayuntamiento, acompañado por el director de Seguridad Pública Municipal, Rolando Álvarez Flores, destacó el compromiso del alcalde Tomás Gutiérrez Merino de mantener una coordinación permanente entre los distintos órdenes de gobierno, así como de compartir resultados y buenas prácticas que contribuyan a la construcción de entornos seguros.

González Farías subrayó que estas acciones permiten delinear estrategias conjuntas que han posicionado a Ramos Arizpe, a la región sureste y a Coahuila como referentes nacionales en materia de percepción de seguridad, gracias a un trabajo constante y articulado.

La reunión se llevó a cabo en las instalaciones del 69 Batallón de Infantería, en la capital del estado, donde se resaltó la relevancia de las políticas de seguridad impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, mismas que han permitido que Saltillo se mantenga como la capital más segura del país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI. En este indicador, Ramos Arizpe también participa mediante un esquema de colaboración metropolitana y regional.