Fiscalía de Coahuila refuerza estrategias de prevención y seguridad en la Región Laguna

TORREÓN, COAH.- La Fiscalía General del Estado (FGE) está reforzando su trabajo al finalizar el año, enfocándose en la prevención de delitos, la reducción del rezago en investigaciones y la coordinación con municipios y otras corporaciones, dijo Carlos Rangel, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Laguna I de Coahuila.

Según Rangel, esto incluye la integración de nuevas estrategias tecnológicas, capacitaciones constantes para el personal y la optimización de los recursos destinados a la seguridad.

Comentó que además se ha priorizado el trabajo en conjunto con la ciudadanía, promoviendo campañas de denuncia anónima y la participación comunitaria para detectar y atender oportunamente situaciones de riesgo.

El funcionario destacó la coordinación con los presidentes municipales para que asuman un papel activo en las tareas de seguridad pública y se han implementado operativos de seguridad permanentes en los municipios de La Laguna de Coahuila.

Estas acciones buscan generar entornos más seguros y garantizar la presencia policial en puntos estratégicos, lo que ha permitido una respuesta más rápida ante emergencias.

Asimismo, la colaboración con otras corporaciones y el uso de tecnología, como la videovigilancia, han sido fundamentales para la prevención y atención de incidentes delictivos.

Los indicadores de seguridad en la región Laguna muestran un panorama como el que no se veía en los últimos 30 años: el número de homicidios ha bajado aproximadamente un 33 por ciento y se ha logrado que el cien por ciento de ellos se encuentren judicializados.

Este avance es resultado de la coordinación interinstitucional y de la implementación de políticas públicas orientadas a la justicia y la paz social. La transparencia en los procesos y el seguimiento a cada caso han sido clave para obtener estos resultados positivos.

Esto es importante porque se pretende prevenir lo más que se pueda; sin embargo, ante cualquier eventualidad, la respuesta tiene que ser contundente y fulminante. Rangel subrayó que la meta es mantener estos indicadores a la baja y fortalecer la confianza de la población en las autoridades, mostrando que existe un compromiso real con la seguridad y la legalidad en la región.