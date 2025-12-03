Fiscalía de Coahuila refuerza estrategias de prevención y seguridad en la Región Laguna

Torreón
/ 3 diciembre 2025
    Fiscalía de Coahuila refuerza estrategias de prevención y seguridad en la Región Laguna
    Carlos Rangel destacó la implementación de nuevas estrategias tecnológicas y operativos permanentes para fortalecer la seguridad en La Laguna de Coahuila. FOTO: SANDRA GÓMEZ/VANGUARDIA

Buscan promover la denuncia anónima y la participación comunitaria para evitar delitos y garantizar una respuesta rápida ante emergencias

TORREÓN, COAH.- La Fiscalía General del Estado (FGE) está reforzando su trabajo al finalizar el año, enfocándose en la prevención de delitos, la reducción del rezago en investigaciones y la coordinación con municipios y otras corporaciones, dijo Carlos Rangel, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Laguna I de Coahuila.

Según Rangel, esto incluye la integración de nuevas estrategias tecnológicas, capacitaciones constantes para el personal y la optimización de los recursos destinados a la seguridad.

Comentó que además se ha priorizado el trabajo en conjunto con la ciudadanía, promoviendo campañas de denuncia anónima y la participación comunitaria para detectar y atender oportunamente situaciones de riesgo.

El funcionario destacó la coordinación con los presidentes municipales para que asuman un papel activo en las tareas de seguridad pública y se han implementado operativos de seguridad permanentes en los municipios de La Laguna de Coahuila.

Estas acciones buscan generar entornos más seguros y garantizar la presencia policial en puntos estratégicos, lo que ha permitido una respuesta más rápida ante emergencias.

Asimismo, la colaboración con otras corporaciones y el uso de tecnología, como la videovigilancia, han sido fundamentales para la prevención y atención de incidentes delictivos.

Los indicadores de seguridad en la región Laguna muestran un panorama como el que no se veía en los últimos 30 años: el número de homicidios ha bajado aproximadamente un 33 por ciento y se ha logrado que el cien por ciento de ellos se encuentren judicializados.

Este avance es resultado de la coordinación interinstitucional y de la implementación de políticas públicas orientadas a la justicia y la paz social. La transparencia en los procesos y el seguimiento a cada caso han sido clave para obtener estos resultados positivos.

Esto es importante porque se pretende prevenir lo más que se pueda; sin embargo, ante cualquier eventualidad, la respuesta tiene que ser contundente y fulminante. Rangel subrayó que la meta es mantener estos indicadores a la baja y fortalecer la confianza de la población en las autoridades, mostrando que existe un compromiso real con la seguridad y la legalidad en la región.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

