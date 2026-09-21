Ebrio cruza carretera sin precaución y termina sobre el parabrisas de un auto, en Parras de la Fuente, Coahuila

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre descendió de una camioneta e intentó atravesar la carretera, sin percatarse de que en ese momento se aproximaba un vehículo.

El accidente ocurrió cerca del mediodía de este domingo, cuando Domingo, de 45 años, acababa de regresar de trabajar en el rancho conocido como La Cordillera.

PARRAS, COAH.- Un hombre de 45 años terminó sobre el parabrisas de un vehículo luego de ser atropellado cuando intentó cruzar la carretera que comunica a Parras con General Cepeda.

La conductora no logró evitar el impacto y terminó arrollando al peatón, quien salió proyectado contra el parabrisas de la unidad.

Tras el accidente, la automovilista continuó unos metros, pero regresó de inmediato al lugar para auxiliar al hombre y solicitar el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y atendieron a Domingo, quien presentaba lesiones que, tras ser valoradas, fueron consideradas leves. Debido a su condición, no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Durante las diligencias, elementos policiacos detectaron que el peatón se encontraba bajo los efectos del alcohol. El hombre estaba acompañado por otro individuo que se identificó como su primo.

Ambos fueron trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública, mientras los agentes municipales y estatales realizaban las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.

La conductora, por su parte, manifestó su intención de no presentar una denuncia penal y señaló que buscaría llegar a un acuerdo con el peatón para cubrir los daños materiales ocasionados a su vehículo.

Las autoridades exhortaron a los peatones a extremar precauciones al intentar cruzar carreteras, utilizar los puntos habilitados para hacerlo y evitar exponerse al tránsito vehicular cuando se encuentren bajo los efectos del alcohol, debido al riesgo de sufrir un accidente.