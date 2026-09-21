Ebrio cruza carretera sin precaución y termina sobre el parabrisas de un auto, en Parras de la Fuente, Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Ebrio cruza carretera sin precaución y termina sobre el parabrisas de un auto, en Parras de la Fuente, Coahuila
    El hombre no requirió traslado a un hospital tras ser valorado por los socorristas. PEDRO PESINA

El hombre de 45 años fue atendido por paramédicos y no requirió hospitalización tras el accidente

PARRAS, COAH.- Un hombre de 45 años terminó sobre el parabrisas de un vehículo luego de ser atropellado cuando intentó cruzar la carretera que comunica a Parras con General Cepeda.

El accidente ocurrió cerca del mediodía de este domingo, cuando Domingo, de 45 años, acababa de regresar de trabajar en el rancho conocido como La Cordillera.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre descendió de una camioneta e intentó atravesar la carretera, sin percatarse de que en ese momento se aproximaba un vehículo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/por-primera-vez-en-la-historia-coahuila-queda-como-el-estado-mas-seguro-del-pais-manolo-jimenez-FE23632337

La conductora no logró evitar el impacto y terminó arrollando al peatón, quien salió proyectado contra el parabrisas de la unidad.

Tras el accidente, la automovilista continuó unos metros, pero regresó de inmediato al lugar para auxiliar al hombre y solicitar el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y atendieron a Domingo, quien presentaba lesiones que, tras ser valoradas, fueron consideradas leves. Debido a su condición, no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Durante las diligencias, elementos policiacos detectaron que el peatón se encontraba bajo los efectos del alcohol. El hombre estaba acompañado por otro individuo que se identificó como su primo.

Ambos fueron trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública, mientras los agentes municipales y estatales realizaban las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.

La conductora, por su parte, manifestó su intención de no presentar una denuncia penal y señaló que buscaría llegar a un acuerdo con el peatón para cubrir los daños materiales ocasionados a su vehículo.

Las autoridades exhortaron a los peatones a extremar precauciones al intentar cruzar carreteras, utilizar los puntos habilitados para hacerlo y evitar exponerse al tránsito vehicular cuando se encuentren bajo los efectos del alcohol, debido al riesgo de sufrir un accidente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Última hora Saltillo

Localizaciones


Coahuila
Parras de la Fuente

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
IA: Para servir a nuestra inteligencia

IA: Para servir a nuestra inteligencia
Las banquetas, un peligro para los peatones en Saltillo

Las banquetas, un peligro para los peatones en Saltillo
true

Afirma PRI que ganará en Torreón, Saltillo y Monclova
Luego de la suspensión del suministro de agua durante los últimos días, la paramunicipal Agsal considera que el acuaférico ayudaría para evitar esta situación.

Saltillo: Acuaférico permitirá abastecer más rápido a colonias del poniente, afirma Agsal
Hay entidades, como el caso de Coahuila, que se han mantenido en el top de competitividad en 20 años.

Ganan 3 estados en competitividad; Coahuila destaca en la cuarta posición
Ezequiel Bullaude marcó el primer gol de Santos Laguna y acercó a los Guerreros antes del medio tiempo.

Toluca vs Santos: los Guerreros remontan y vencen 3-2 a los Diablos
Susy Aponte Polo, “La China Polo”, candidata asesinada a tiros en Áncash, Perú.

Asesinan a tiros en Perú a la candidata Susy Aponte Polo, “La China Polo”, en un acto de campaña en Áncash
La jefa de policía de Austin, Lisa Davis, da una conferencia de prensa en el Ayuntamiento de Austin, el 20 de septiembre de 2026, después de que un agente federal de inmigración disparó e hirió a un hombre en North Austin, Texas.

Agente del ICE dispara y hiere a un hombre en Austin, Texas; es el tercer muerto en menos de tres meses