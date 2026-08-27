Eclipse lunar iluminará la noche de Coahuila con una luna rojiza

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    Eclipse lunar iluminará la noche de Coahuila con una luna rojiza
    Habitantes de Coahuila podrán observar este jueves, a simple vista, el avance de la sombra terrestre sobre la luna en el eclipse parcial. CORTESÍA NASA

La fase parcial comenzará alrededor de las 20:33 horas y será visible a simple vista desde cualquier rincón del estado

La noche de este jueves 27 de agosto, los habitantes de Coahuila tendrán la oportunidad de observar uno de los fenómenos astronómicos más llamativos del año: un eclipse lunar parcial que llevará a la Luna a adquirir tonalidades rojizas y cobrizas durante su punto máximo.

El fenómeno comenzará de manera penumbral alrededor de las 19:23 horas, aunque esta primera etapa será difícil de distinguir a simple vista. La fase parcial, cuando la sombra más oscura de la Tierra comience a cubrir directamente el disco lunar, iniciará aproximadamente a las 20:33 horas.

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El momento de mayor interés llegará cerca de las 22:13 horas, cuando alrededor del 96% de la superficie visible de la Luna se encuentre dentro de la umbra terrestre. Aunque no será un eclipse total, la cobertura será tan amplia que el satélite natural podrá adquirir una apariencia similar a la de una llamada “Luna de sangre”.

La fase parcial concluirá alrededor de las 23:52 horas, mientras que la etapa penumbral terminará aproximadamente a la 01:02 del viernes 28 de agosto. Los horarios pueden presentar pequeñas variaciones dependiendo de la ubicación exacta del observador.

El eclipse ocurre cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna llena, de manera que nuestro planeta proyecta su sombra sobre la superficie lunar. En un eclipse parcial, solo una parte de la Luna atraviesa la umbra, mientras el resto permanece iluminado por la luz solar.

El característico tono rojo no significa que la Luna cambie realmente de color. La atmósfera terrestre desvía parte de la luz solar hacia el interior de la sombra y filtra con mayor facilidad las longitudes de onda azules, mientras que los tonos rojos y anaranjados alcanzan la superficie lunar. Es el mismo principio que produce los colores de los amaneceres y atardeceres.

Para observarlo desde Coahuila no serán necesarios lentes especiales, ya que mirar un eclipse lunar directamente no representa el riesgo que implica observar un eclipse solar. Lo recomendable es elegir un sitio con cielo despejado, horizonte amplio y poca contaminación lumínica.

Las ciudades pueden ofrecer una buena vista si las condiciones meteorológicas lo permiten, pero las zonas alejadas de las luces urbanas serán mejores para apreciar el contraste del cielo. Piedras Negras, Ciudad Acuña, Múzquiz, Cuatro Ciénegas, Sabinas, Monclova, Saltillo, Torreón y el resto de los 38 municipios coahuilenses tendrán oportunidad de observar el fenómeno.

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El eclipse lunar parcial podrá seguirse también por internet para quienes tengan nubosidad, contaminación lumínica o simplemente quieran observar el fenómeno mediante cámaras especializadas. Una de las opciones es la transmisión de Time and Date, mientras que también habrá coberturas del Griffith Observatory y del Virtual Telescope Project, con imágenes en directo y comentarios de especialistas durante el desarrollo del eclipse.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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