Egresado de la Narro, entre los cuatro turistas desaparecidos en Mazatlán
Javier Ramírez Sabino, ingeniero agrónomo egresado con mención honorífica, fue privado de la libertad el 3 de febrero junto a sus dos hermanos y su cuñado
Uno de los cuatro hombres privados de la libertad el pasado 3 de febrero en Mazatlán, Sinaloa, es egresado de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), en Saltillo.
Se trata de Javier Ramírez Sabino, de 25 años, quien estudió en la UAAAN de 2018 a 2022, donde cursó la carrera de Ingeniero Agrónomo en Producción y egresó con mención honorífica. A través de redes sociales, integrantes de la comunidad universitaria difundieron su ficha de búsqueda y solicitaron apoyo para compartir la información.
La desaparición ocurrió la noche del 3 de febrero en la zona dorada de Mazatlán, frente al malecón. De acuerdo con los reportes, un grupo armado interceptó a una familia que viajaba en un vehículo tipo Razer que habían rentado. En el lugar fueron privados de la libertad una mujer, su hija de nueve años, su esposo Óscar García y los hermanos de la mujer, Omar, Javier y Gregorio Ramírez. La mujer y la menor fueron liberadas horas después y lograron pedir ayuda en el poblado El Habal, a unos 15 kilómetros del puerto.
El pasado lunes, familiares de los desaparecidos, originarios de Ixtlahuaca, Estado de México, realizaron una manifestación para solicitar la intervención de autoridades federales.
“Nosotros nos fuimos de vacaciones a Mazatlán, cenamos, rentaron una Razer y desde entonces no sabemos nada, estamos aquí para pedirle a la Presidenta que me ayude a encontrar a mis hijos”, expresó Verónica Sabino Contreras, madre de los tres hermanos desaparecidos.
En entrevista, la Fiscal General del Estado de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, confirmó que cuatro personas continúan en calidad de privadas de la libertad y que se mantienen operativos en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional.
Añadió que personal de la Fiscalía Especializada en Desapariciones mantiene contacto directo con los familiares y que actualmente se realizan entrevistas relacionadas con la renta del vehículo e indicó que se citará a la empresa que rentó el Razer para obtener información que contribuya a la localización.
“Lo prioritario para nosotros es localizarlos con vida y sobre esa intención es en la que estamos”, señaló.