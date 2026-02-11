Egresado de la Narro, entre los cuatro turistas desaparecidos en Mazatlán

Uno de los cuatro hombres privados de la libertad el pasado 3 de febrero en Mazatlán, Sinaloa, es egresado de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), en Saltillo.

Se trata de Javier Ramírez Sabino, de 25 años, quien estudió en la UAAAN de 2018 a 2022, donde cursó la carrera de Ingeniero Agrónomo en Producción y egresó con mención honorífica. A través de redes sociales, integrantes de la comunidad universitaria difundieron su ficha de búsqueda y solicitaron apoyo para compartir la información.

La desaparición ocurrió la noche del 3 de febrero en la zona dorada de Mazatlán, frente al malecón. De acuerdo con los reportes, un grupo armado interceptó a una familia que viajaba en un vehículo tipo Razer que habían rentado. En el lugar fueron privados de la libertad una mujer, su hija de nueve años, su esposo Óscar García y los hermanos de la mujer, Omar, Javier y Gregorio Ramírez. La mujer y la menor fueron liberadas horas después y lograron pedir ayuda en el poblado El Habal, a unos 15 kilómetros del puerto.