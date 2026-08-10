Ejército Mexicano acerca sus misiones a familias de Barroterán, Coahuila, con exposición fotográfica

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    Ejército Mexicano acerca sus misiones a familias de Barroterán, Coahuila, con exposición fotográfica
    El 14/o Regimiento de Caballería Motorizado encabezó la actividad de proximidad social. CORTESÍA

La muestra presentó imágenes de adiestramiento, rescate, auxilio y apoyo a la población

MÚZQUIZ, COAH.– La presencia del Ejército Mexicano en Minas de Barroterán se convirtió en los últimos días en un acercamiento directo con las familias, mediante la exposición fotográfica y militar “La Gran Fuerza de México”, instalada en la Plaza Principal de esta comunidad del municipio de Múzquiz, Coahuila.

La actividad fue realizada por la Secretaría de la Defensa Nacional, a través del 14/o Regimiento de Caballería Motorizado de Múzquiz, como parte de sus acciones de proximidad social. Durante el recorrido, habitantes pudieron conocer mediante imágenes las distintas tareas que desarrolla el personal militar, desde adiestramiento y apoyo a la población hasta labores de rescate y aplicación del Plan DN-III-E.

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La exposición fue recorrida por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez y el comandante del 14/o Regimiento de Caballería Motorizado, coronel de Caballería de Estado Mayor Hugo Horacio Verdejo Salcedo, quienes conocieron el contenido de la muestra instalada en el espacio público.

La jornada formó parte de una serie de actividades de acercamiento entre las Fuerzas Armadas y la población de Múzquiz, con el propósito de que la ciudadanía conozca las funciones que desempeñan los elementos militares y fortalezca la confianza hacia las instituciones.

El encuentro coincidió además con la conclusión del programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, mediante el cual habitantes de Minas de Barroterán pudieron entregar voluntariamente armas de fuego, municiones, cargadores y otros artefactos, de manera anónima y con una compensación económica. El módulo permaneció en la plaza del 7 al 9 de agosto.

Con ambas acciones, el 14/o Regimiento mantuvo presencia cercana a la comunidad durante el fin de semana, combinando la difusión de sus actividades con una estrategia preventiva encaminada a reducir riesgos asociados con la presencia de armas en los hogares.

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La exposición permitió así que niñas, niños, jóvenes y adultos conocieran una faceta distinta de las Fuerzas Armadas, a través de fotografías que muestran las labores que realizan cotidianamente en materia de seguridad, auxilio y apoyo social.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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