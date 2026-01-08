Ejido 8 de Enero celebra 92 años de historia y tradición en Frontera

MONCLOVA, COAH.- Con una actividad llena de tradición, convivencia y orgullo comunitario, el Ejido 8 de Enero celebró su 92 aniversario, encabezando las actividades conmemorativas la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, quien destacó la importancia histórica y cultural de esta comunidad para el municipio de Frontera.

Los festejos comenzaron desde temprana hora con una misa de acción de gracias en la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, donde ejidatarios y autoridades municipales se reunieron para agradecer más de nueve décadas de trabajo, unidad y arraigo que han marcado el desarrollo del ejido.

TE PUEDE INTERESAR: Subasta de AHMSA sería en la primera semana de marzo; hay al menos nueve postores interesados

Más tarde, se llevó a cabo la tradicional cabalgata, una de las más representativas de la Región Centro de Coahuila.