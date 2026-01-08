Ejido 8 de Enero celebra 92 años de historia y tradición en Frontera

Ejidatarios y autoridades municipales se reunieron para agradecer más de nueve décadas de trabajo, unidad y arraigo

MONCLOVA, COAH.- Con una actividad llena de tradición, convivencia y orgullo comunitario, el Ejido 8 de Enero celebró su 92 aniversario, encabezando las actividades conmemorativas la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, quien destacó la importancia histórica y cultural de esta comunidad para el municipio de Frontera.

Los festejos comenzaron desde temprana hora con una misa de acción de gracias en la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, donde ejidatarios y autoridades municipales se reunieron para agradecer más de nueve décadas de trabajo, unidad y arraigo que han marcado el desarrollo del ejido.

Más tarde, se llevó a cabo la tradicional cabalgata, una de las más representativas de la Región Centro de Coahuila.

$!Cientos de ciudadanos participaron en la cabalgata, encabezada por la alcaldesa Sara Irma Pérez.
Cientos de ciudadanos participaron en la cabalgata, encabezada por la alcaldesa Sara Irma Pérez. FOTO: LIDIET MEXICANO

El recorrido inició en la carretera federal 30 y avanzó por distintos puntos del ejido, reuniendo a decenas de cabalgantes que, entre música y ambiente festivo, rindieron homenaje a las raíces campesinas que dan identidad a la comunidad.

Como parte central de la celebración, se realizó la coronación de Su Graciosa Majestad Elvia I, quien recibió la corona de manos de la reina saliente Danna I, reconocida por su labor y gestión durante su reinado. Posteriormente, se ofreció una verbena popular con comida para los asistentes, fortaleciendo la convivencia entre autoridades y habitantes del ejido.

$!La cabalgata es una de las actividades de la celebración que da identidad a la comunidad.
La cabalgata es una de las actividades de la celebración que da identidad a la comunidad. FOTO: LIDIET MEXICANO

Durante el evento, la alcaldesa Sari Pérez Cantú estuvo acompañada por integrantes del Cabildo, funcionarios municipales y el comisariado ejidal José Guadalupe Cedillo.

En su mensaje, la Edil resaltó el orgullo que representa el Ejido 8 de Enero para Frontera, no solo por su historia y su gente, sino también por su corredor gastronómico, que se ha convertido en un referente regional.

Frontera

